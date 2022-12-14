Özellikle son yıllarda sosyal medya üzerinde oldukça yoğun ilgi görmekte olan Doğu Ekspresi biletlerinin fiyatları ve satın alma işlemi merak ediliyor. Bu nedenle 2022 Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır? Sorusu araştırılıyor. Peki, Doğu Ekspresi seferleri başladı mı? 2022 Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

Rotası ile yolcularına keyif verirken, Türkiye'nin farklı noktalarını gezmenizi sağlayan Doğu Ekspresi seferleri başladı mı? Merak ediliyor.Ayrıca konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise 2022 Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır? Sorusu oluyor. Peki, Doğu Ekspresi seferleri başladı mı? 2022 Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır?

DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Ankara'dan başlayarak hareket eden Doğu Ekspresi treni, 12 Aralık itibariyle başladı. Seferler, 22 Mart 2023'e kadar gerçekleştirilecek.

2022 DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE KADAR, NASIL ALINIR?

Doğu Ekspresi treni için biletler, 30 gün önce satışa sunuluyor. 2022-2023 sezonunda Turistik Doğu ekspresi bilet fiyatları yataklı kompartıman için 3 bin 100 TL olarak belirlenmiş. Doğu ekspresinde, örtülü kuşetli vagon fiyatı kişi başı, 339 TL, standart pulman fiyatı ise 189 TL olarak belirlendi.