Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı - Haberler

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Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Serkan Erkoç - Genel
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Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı Yolcular karayoluyla Erzurum'a götürülüyor Doğu Ekspresi'ne kar engeli, Kars'tan Ankara'ya hareket etmesi gereken Doğu Ekspresi seferi demiryolu hattının ulaşıma kapalı olmasından dolayı iptal edildi.

Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı

Yolcular karayoluyla Erzurum'a götürülüyor

KARS - Doğu Ekspresi'ne kar engeli, Kars'tan Ankara'ya hareket etmesi gereken Doğu Ekspresi seferi demiryolu hattının ulaşıma kapalı olmasından dolayı iptal edildi.

Sabah erken saatlerde Kars Gar Binası'na gelen yolcular trenin hareket etmeyeceğini öğrendi. Yolcular tren garında beklemeye başladı.

Kars'ta iki gündür etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipiden dolayı bu seferde Doğu Ekspresi yolda kaldı. Sabah saat 08.00'de Kars'tan Ankara'ya hareket etmesi gereken Doğu Ekspresi olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi. Doğu Ekspresi yolcuları ise otobüslerle Erzurum'a götürüldü. Yolcuların buradan tren yoluyla yolculuklarına devam edeceği öğrenildi.

Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı

Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı

Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı

Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı

Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı

Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı

Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı

Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı

Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı

Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı

Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı

Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı

Doğu Ekspresi seferi iptal edildi, yolcular Kars Garı'nda kaldı

İhlas Haber Ajansı / Serkan Erkoç - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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