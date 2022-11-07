Görkemli manzarasıyla en güzel tren rotalarından birisi olan Doğu Ekspresi'nin tarihleri belli oldu. Doğu Ekspresi'nde yolculuk yapmayan isteyen vatandaşlar tarafından Doğu Ekspresi biletinin nereden, nasıl alınacağı araştırılıyor. Peki, Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor? Doğu Ekspresi bileti nereden, nasıl alınır? İşte detaylar...

Ankara-Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin tarihleri açıklandı. Seferlerine tekrar başlayacak olan Doğu Ekspresi, görkem manzarasıyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Güzargah üzerindeki istasyonlarda duran Doğu Ekspres yolcuları, Erzincan'da; Karanlık Kanyon, Erzurum'da; Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese'yi, Kars'ta; Ani Arkeolojik Alanı, Sivas'ta; Divriği Ulu Camisi ve Gök Medrese'nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel alanları da ziyaret edebiliyor. Doğu Ekspresi'nde yolculuk yapmayan isteyen vatandaşlar tarafından Doğu Ekspresi biletinin nereden, nasıl alınacağı araştırılıyor. Peki, Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor? Doğu Ekspresi bileti nereden, nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

DOĞU EKSPRESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferine ne zaman başlayacağı açıklandı. Açıklanan takvime göre Doğu Ekspresi ilk seferine 12 Aralık 2022 tarihinde başlayacak.

DOĞU EKSPRESİ BİLETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Ankara-Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi 12 Aralık'ta ilk seferine başlayacak. Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatı 1300 liradan satışa sunuldu. Doğu Ekspresi'ne bilet almayan kullanıcılar, TCDD'nin e-bilet sayfasından satın alabilecekler.