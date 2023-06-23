Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu: Kars'ta bavulu kapan gar binasının yolunu tuttu

KARS - Bavulu kapan Kars Tren Garı'nın yolunu tuttu. Biletlerini günler öncesinden alan vatandaşlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline Doğu Ekspresi'nin masalsı yolculuğuyla başladı.

Kars'ta otobüs fiyatlarının yüksek ve yer bulunmaması nedeniyle vatandaşlar, çareyi tren yolculuğunda buldu. Kars'a farklı bir iveme kazandıran Doğu Ekspresi, Kurban Bayramı tatilini sevdikleriyle birlikte Kars dışında geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Sabahın erken saatlerinde bavulunu kaparak Kars Tren Garı'na gelen vatandaşlar, bayram öncesi hem ucuz hem de masalsı yolculuğun tadını çıkarıyor.

"Doğu Ekspresi Kars ile bütünleşti"

9 günlük bayram tatili dolayısıyla Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi olduğuna dikkat çeken Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, "Türkiye'nin nostalji hattı halen ilgi görmeye devam ediyor. Doğu Ekspresi Kars ile bütünleşti. İnsanlar bu seyahatleri tercih ediyor. demiryollarının fiyatlarının da uygun olması nedeniyle 9 günlük bayram tatilinde Kars'a, bölgeye ayrı zamanda Doğu Ekspresine yoğun ilgi var. İnsanlar Kars ve Ankara hattında nostalji görsel şölen eşliğinde artık bu hatları tercih ediyorlar" dedi.

Kars'tan başlayan ve Ankara'da biten Doğu Ekspresi, Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından birisi oluyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculuk boyunca vatandaşlar, birbirinden güzel manzaralar eşliğinde Ankara'ya varıyor.

Kurban Bayramı'nı sevdikleriyle birlikte geçirmek üzere Doğu Ekspresi için günler öncesinden biletlerini alan vatandaşların masalsı yolculuğu Kars'tan başladı. Saat 08.00'de Kars Garı'ndan hareket eden Doğu Ekspresi, sırasıyla Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Kırıkkale'den geçerek yolcularını Ankara'da bırakacak.

Öte yandan Doğu Ekspresi biletleri pulman kişi baş 212 lira, indirimli 181 lira, örtülü kuşetli kişi başı 382 lira indirimli ise 350 liradan satılıyor.