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Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor?

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Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferine başladı. Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Sorusu, Turistik Doğu Ekspresi düşüncesi olanlar tarafından araştırılmakta. Peki, Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor?

Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Sorusu, Doğu Ekspresi 2023-2024 seferleri ile birlikte tekrar gündeme geliyor. Sarıkamış'a ulaşan tren yolcuları davullu-zurnalı ve meşaleli karşılama ile karşılandı. Ve böylece 2023-2024 dönemi ilk seferi gerçekleştirildi. Peki, Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024?

DOĞU EKSPRESİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Ankara- Kars güzergahında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi yaklaşık 25 saat yani bir tam günde tamamlanmaktadır. Ankara'dan Kars'a yapılan Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi tamamlandı. Yaklaşık 30 saat süren yolculuğun ardından tren Kars'a ulaştı. Doğu Ekspresi sefer süresi ortalama olarak 25 saat sürmektedir fakat bu durum seferde yaşanan değişkenlere göre değişiklik gösterebilir. Ankara- Kars güzergahında kış sezonu boyunca haftada 3 gün karşılıklı hizmet verecek Turistik Doğu Ekspresi, 11 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında ilk seferi için Ankara'dan yola çıktı.

Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor?

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR 2024?

Bir odada en fazla 2 kişinin seyahat edebileceği Turistik Doğu Ekspresi'nde düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuk ücretsiz seyahat edebilecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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