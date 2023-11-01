Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar olacak merak konusu oldu. Arama motorlarında Doğu Ekspresi seferi ne zaman başlayacak sorgulatılıyor. Peki, Doğu ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? 2024 Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır? İşte detaylar...

Doğu ekspresi bilet fiyatları! Doğu ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? 2024 Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır?

TCDD'nin en uzun rotalarından olan ve hafızalarda güzel izler bırakan Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor. Doğu Ekspresi bilet fiyatları kaç TL üzerinden satışa sunulacak merak konusu oldu. Arama motorlarında Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak sorgulatılıyor. Peki, Doğu ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? 2024 Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Turistik Doğu Ekspres seferleri 11 Aralık Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.

DOĞU EKSPRES BİLET FİYATLARI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspres seferlerinin 11 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Doğu Ekspresi bilet fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en iyi rotaları arasında gösterilen Doğu Ekspresi seferleri için bilet fiyatları şu şekildedir:

Düşük dönem oda ücreti : 6000 TL

Normal dönem oda ücreti : 8000 TL

Yüksek dönem oda ücreti: 12500 TL