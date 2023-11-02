DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023: Doğu Ekspresi 4 kişilik yataklı, 2 yataklı 1 mevki kaç kişilik, vagon kaç TL, tren fiyatları ne kadar?

Doğu Ekspresi tren biletleri ne kadar? merak konusu oldu. Arama motorlarında Doğu Ekspresi seferi ne zaman başlayacak sorgulatılıyor. Peki, Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları 2023 ne kadar? Doğu Ekspresi 4 kişilik yataklı, 2 yataklı 1 mevki kaç kişilik, vagon kaç TL? İşte detaylar...

TCDD'nin en uzun rotalarından olan ve hafızalarda güzel izler bırakan Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor. Doğu Ekspresi bilet fiyatları kaç TL üzerinden satışa sunulacak merak konusu oldu. Arama motorlarında Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak sorgulatılıyor. Peki, Peki, Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları 2023 ne kadar? Doğu Ekspresi 4 kişilik yataklı, 2 yataklı 1 mevki kaç kişilik, vagon kaç TL? Doğu Ekspresi tren biletleri ne kadar?Detaylar haberimizde...

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspres seferlerinin 11 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Doğu Ekspresi bilet fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en iyi rotaları arasında gösterilen Doğu Ekspresi seferleri için bilet fiyatları şu şekildedir:

Düşük dönem oda ücreti : 6000 TL

Normal dönem oda ücreti : 8000 TL

Yüksek dönem oda ücreti: 12500 TL

DOĞU EKSPRESİ TREN BİLETLERİ NE KADAR?

Turistik Doğu Ekspresi'nin yataklı oda fiyatlarının dönemsel olarak değiştiğini anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak. Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15.55, Kars-Ankara kalkış saati 22.20 olarak planlandı. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 164 dakika, Erzurum'da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat, Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği'de 180'er dakika, Sivas'ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı. Turistik Doğu Ekspresi ile 2019'dan bugüne kadar toplam 66 bin 258 yolcu taşındı."