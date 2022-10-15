Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği talk show programının sunuculuğunu komedyen Doğu Demirkol'un yaptığı Doğu Demirkol ile Alelalde Show'un ne zaman yayınladığı izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki, Doğu Demirkol ile Alelade Show ne zaman, saat kaçta? Doğu Demirkol ile Alelade Show hangi kanalda? Detayları haberimizde…

Her hafta sürpriz konukları ile beraber eğlenceli içerik ve keyifli sohbetlerde bulunan Doğu Demirkol'un sunuculuğunu yaptığı Alelade Show'un ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Doğu Demirkol ile Alelade Show ne zaman? Doğu Demirkol ile Alelade Show saat kaçta? Doğu Demirkol ile Alelade Show hangi kanalda? İşte detaylar…

DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW NE ZAMAN?

Doğu Demirkol ile Alelade Show, her cumartesi günü saat 22.40'te yayınlanmaktadır.

DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW HANGİ KANALDA?

Doğu Demirkol ile Alelade Show, her hafta Star TV'de yayınlanmaktadır.