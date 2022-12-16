Star Tv ekranlarında yayınlanan Doğu Demirkol ile Alelade Show programı büyük ilgiyle takip ediliyor. Her hafta ekranlara gelen programın konukları ise merak edilenler arasında yer alıyor. Seyirciler arama motorlarında Doğu Demirkol ile Alelade Show konukları kimler? Bu hafta Doğu Demirkol ile Alelade Show'a kimler katılacak? Alelade Show 17 Aralık konukları kim? sorularına yanıt arıyor.

Doğu Demirkol ile Alelade Show büyük ilgiyle sevilerek izleniyor. Doğu Demirkol'un sunuculuğunu yaptığı Alelade Show'un bu haftaki konukları ise merak ediliyor. Her hafta farklı konuklar ile program yapan Doğu Demirkol'un bu haftaki konukları merak konusu oldu ve arama motorlarında Doğu Demirkol ile Alelade Show konukları kimler? Bu hafta Doğu Demirkol ile Alelade Show'a kimler katılacak? Alelade Show 17 Aralık konukları araması yapıldı. Detaylar haberimizde.

DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW KONUKLARI KİMLER?

Star TV, Doğu Demirkol ile Alelade Show konuklarını şöyle duyurdu;

"Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu, keyifli sohbetlerin yaşandığı ve eğlencenin zirve yaptığı " Doğu Demirkol İle Alelade Show", yeni bölümüyle 17 Aralık Cumartesi Star'da ekrana gelecek. Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği talk show programının sunucu koltuğunda sevilen komedyen Doğu Demirkol oturuyor. Eğlenceli içerikleri, konukları bekleyen sürprizleri ve keyifli sohbetleriyle Alelade Show'un yeni bölümünün konukları ; Sinan Akçıl, Yılmaz Vural ve Irmak Arıcı..."