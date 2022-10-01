Doğu Demirkol ile Alelade Show programının bu haftaki konukları kimlerdir merak ediliyor. Doğu Demirkol ile Alelade Show bu hafta 3. bölümü ile ekranlara gelecek. Peki, Doğu Demirkol ile Alelade Show konukları kimler? 1 Ekim Doğu Demirkol ile Alelade Show bu haftanın konukları kimdir? Doğu Demirkol'un bu haftaki konukları kimlerdir? Hangi ünlüler konuk olacak?

Doğu Demirkol ile Alelade Show, Doğu Demirkol'un sunuculuğunu yaptığı talk show türündeki Türk televizyon programıdır. İlk bölümü 17 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmıştır. Peki, Doğu Demirkol ile Alelade Show konukları kimler? 1 Ekim Doğu Demirkol ile Alelade Show bu haftanın konukları kimdir? Doğu Demirkol ile Alelade Show 3. bölüm konukları isimleri ne? İşte detaylar...

DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Doğu Demirkol ile Alelade Show her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW NEDİR?

Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu, keyifli sohbetlerin yaşandığı ve eğlencenin zirve yaptığı "Doğu Demirkol ile Alelade Show", Star'da! Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği talk show programının sunucu koltuğunda sevilen komedyen Doğu Demirkol oturuyor. Eğlenceli içerikleri, konukları bekleyen sürprizleri ve keyifli sohbetleriyle Alelade Show, Star'da!

DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW BU HAFTANIN KONUKLARI KİMLERDİR? (1 EKİM 2022)

Doğu Demirkol ile Alelade Show programının bu haftaki konukları Seda Sayan, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler oldu.

Seda Sayan

Eser Yenenler

Berfu Yenenler