Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Gerçek bir afet yaşıyoruz. Türkiye 3 metre kaymış durumda" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar hangi fay hattında hangi iller bulunuyor merak etti. Peki, Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri? Doğu Anadolu fay hattı üzerinde hangi iller var, isimleri ne? İşte detaylar...

Fay hattı üzerindeki şehirler listesi merak ediliyor. Merak edilen fay hatlarından birisi de Doğu Anadolu fay hattı oldu. Peki, Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri? Doğu Anadolu fay hattı üzerinde hangi iller var, isimleri ne? Ayrıntılar haberimizde...

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEDİR?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusunda olan doğrultu atımlı bir fay hattıdır. Anadolu Levhası ile kuzeye doğru hareket eden Arap Levhası arasındaki dönüşüm tipi tektonik sınırı oluşturur. İki levhanın göreli hareketlerindeki fark, fay boyunca sol yanal harekette kendini gösterir. Doğu ve Kuzey Anadolu fayları, Avrasya Levhası ile devam eden çarpışma nedeniyle sıkıştırılan Anadolu Levhasının batıya doğru hareketini birlikte barındırır.

Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çöküntüsü'nün kuzey ucundaki Maraş üçlü eklemi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova üçlü ekleminde kuzeydoğu yönünde son bulur.

Depremsellik

1939'dan 1999'a kadar bir dizi deprem Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru ilerledi. Ama 1998'den beri Doğu Anadolu Fayı ile ilgili bir seriler de bulunmaktadır. Bunlar 1998 Adana-Ceyhan depremi ile başlamış ve 2003 Bingöl depremi, 2010 Elâzığ depremi, 2020 Elazığ depremi ve 2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremlerini içermektedir.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEKİ İLLER HANGİLERİ?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşmektedir.