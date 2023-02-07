Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçiyor? Hangi illerden geçiyor?

Doğu Anadolu fay hattı Türkiye'yi yasa boğan ve birçok vatandaşımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4 depremlerin ardından yeniden gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar Doğu Anadolu fay hattının nereden geçtiğini hangi ilerden geçtiğini hangi ilerden geçmediğini merak ediyor. Peki, Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? Hangi ilerden geçiyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Depremde ikinci gün ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 7 Şubat depremde son durum ne?

Kahramanmaraş dün 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay ilerinde birçok ağır hasar bıraktı.Cumurbaşkanı Erdoğan tarafından milli yas ilan edildi. Depremin ardından vatandaşlar doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? Hangi ileriden geçiyor? Sorularının yanıtını araştırlıyor.Peki, Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı kaç kilometre? Türkiye'de hangi ilerde en çok hangi bölgelerinde deprem olur? Detaylar haberimizde...

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırıktır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

FAY HATLARI NERELEDEN GEÇİYOR?

Türkiye'de diri fay hattı geçen 24 şehir bulunmaktadır: Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Bingöl ilerinden geçmekte.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI KAÇ KİLOMETRE?

Yaklaşık 550 kilometre uzunluğunda olan Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay'dan başlıyor ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'dan geçerek Bingöl'e kadar devam ediyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşirken, batı ucu da Batı Akdeniz'deki Ölü Deniz Çatlağı'na uzanıyor.

ÜLKEMİZDEKAÇ FAY HATTI VAR?

Jeolojik olarak en aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 adet fay hattı bulunmaktadır.

TÜRKİYEDE EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE DEPREM OLUR?

İstanbul 1 ve 2.bölge, Şırnak, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van, Tekirdağ, Zonguldak, Antalya, Afyon, Samsun, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum