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Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsar? Doğu Anadolu fay hattı nerede?

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Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsar? Doğu Anadolu fay hattı nerede?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kuvvetli bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da da hissedilirken AFAD, son depremin şiddetini 7.6 olarak açıkladı. Merak edilenler arasında ise Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsar? Doğu Anadolu fay hattı nerede? soruları yer aldı.

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Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsar? sorusu gündemde yer alıyor. Sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 ilde büyük yıkım yaşanırken ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki, Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsar? Doğu Anadolu fay hattı nerede?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERİ KAPSAR?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusunda olan doğrultu atımlı bir fay hattıdır. Anadolu Levhası ile kuzeye doğru hareket eden Arap Levhası arasındaki dönüşüm tipi tektonik sınırı oluşturur. İki levhanın göreli hareketlerindeki fark, fay boyunca sol yanal harekette kendini gösterir. Doğu ve Kuzey Anadolu fayları, Avrasya Levhası ile devam eden çarpışma nedeniyle sıkıştırılan Anadolu Levhasının batıya doğru hareketini birlikte barındırır. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son bulur.

Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsar? Doğu Anadolu fay hattı nerede?

1939'dan 1999'a kadar bir dizi deprem Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru ilerledi. Ama 1998'den beri Doğu Anadolu Fayı ile ilgili bir seriler de bulunmaktadır. Bunlar 1998 Adana-Ceyhan depremi ile başlamış ve 2003 Bingöl depremi, 2010 Elâzığ depremi, 2020 Elazığ depremi ve 2023 Gaziantep depremini içermektedir.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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