Doğu Anadolu Bölgesi seçim sonuçları 2023! 2. TUR Doğu Anadolu Bölgesi oy oranı kaç, kim kazandı, kim yüzde kaç oy aldı, şehirlerinin oy sonuçları!

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Bunun ardından il il seçim sonuçları merak edildi. Ayrıca ülkemizin hangi bölgesinde kim yüzde kaç oy aldı merak konusu oldu. Peki, Doğu Anadolu Bölgesi seçim sonuçları 2023! Doğu Anadolu Bölgesi oy oranı kaç, kim yüzde kaç oy aldı? Doğu Anadolu Bölgesi şehirlerinin seçim sonuçları kaç? İşte detaylar...

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kim 1. geldi? Doğu Anadolu Bölgesi'nde en çok oyu alan lider kim oldu, hangi isim? Doğu Anadolu Bölgesi'nde kim ne kadar oy aldı? gündemin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Peki, Doğu Anadolu Bölgesi seçim sonuçları 2023! Doğu Anadolu Bölgesi oy oranı kaç, kim yüzde kaç oy aldı? Doğu Anadolu Bölgesi şehirlerinin seçim sonuçları kaç? İşte ayrıntılar...

2023 SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, son oy oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, şunları söyledi: "Yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibarıyla 191 bin 758 sandığımız açılmış olup sandık açılma oranı 99,32'dir. Yurt içinde Erdoğan'ın 51,91, Kılıçdaroğlu'nun 48.09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5657 sandıktan 4986 sandığın açıldığı, sandık açılmış oranının 88,14 olduğu görülmüştür. Erdoğan'ın yüzde 59,80, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 40,20 oranında oy aldığı görülmüştür. Genel toplamı sonucu 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744'ün açıldığı sandık açılma oranını yüzde 99,43 olduğu görülmüş. Erdoğan'ın yüzde 52,14, Kılıçdaroğlu'nun 47,86 oy aldığı görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.

2023 Seçimi kim kazandı : Recep Tayyip Erdoğan

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI? KİM YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2. turda Doğu Anadolu Bölgesi'nde %54.1 ile Recep Tayyip Erdoğan 1. seçildi. Doğu Anadolu Bölgesi oy sonuçları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan : 1.620.987 oy (toplam %54.1)

1.620.987 oy (toplam %54.1) Kemal Kılıçdaroğlu : 1.375.990 oy (toplam %45.9)

2. TUR İL İL DOĞU ANADOLU BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI

Malatya : %72 Erdoğan - %28 Kılıçdaroğlu

Elazığ : %70.3 Erdoğan - %29.7 Kılıçdaroğlu

Tunceli : %17.2 Erdoğan - %82.8 Kılıçdaroğlu

Erzincan : %62.1 Erdoğan - %37.9 Kılıçdaroğlu

Bingöl : %68.1 Erdoğan - %31.9 Kılıçdaroğlu

Erzurum : %73.6 Erdoğan - %26.4 Kılıçdaroğlu

Ardahan : %42.3 Erdoğan - %57.7 Kılıçdaroğlu

Kars : %43.6 Erdoğan - %56.4 Kılıçdaroğlu

Iğdır : %33.2 Erdoğan - %66.8 Kılıçdaroğlu

Ağrı : %34.7 Erdoğan - %65.3 Kılıçdaroğlu

Muş : %41.7 Erdoğan - %58.3 Kılıçdaroğlu

Bitlis : %49.8 Erdoğan - %50.2 Kılıçdaroğlu

Van : %38.5 Erdoğan - %61.5 Kılıçdaroğlu

Hakkari : %27.9 Erdoğan - %72.1 Kılıçdaroğlu

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