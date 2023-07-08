Doğu Anadolu Bölgesi illeri isimleri: Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Doğu Anadolu Bölgesi haritası ve illeri nelerdir?

Ülkemizin doğusundaki coğrafi bölge olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri ve haritası merak ediliyor. Türkiye'nin toplam 81 ili bulunuyor, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise toplamda 14 il bulunuyor. Peki, Doğu Anadolu bölgesi illerinin isimleri nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri nedir? İşte tüm iller ve isimleri...