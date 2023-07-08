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Doğu Anadolu Bölgesi illeri isimleri: Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Doğu Anadolu Bölgesi haritası ve illeri nelerdir?

Doğu Anadolu Bölgesi illeri isimleri: Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Doğu Anadolu Bölgesi haritası ve illeri nelerdir?

Gündem - Longtail Haberleri

Ülkemizin doğusundaki coğrafi bölge olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri ve haritası merak ediliyor. Türkiye'nin toplam 81 ili bulunuyor, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise toplamda 14 il bulunuyor. Peki, Doğu Anadolu bölgesi illerinin isimleri nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri nedir? İşte tüm iller ve isimleri...

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu topraklarındaki konumunda doğuda yer alması nedeniyle Birinci Coğrafya Kongresi tarafından 1941 yılında böyle isimlendirilmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan iller ve haritası merak ediliyor. Peki, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Doğu Anadolu Bölgesi haritası! Doğu Anadolu'da bulunan iller nelerdir? Doğu Anadolu Bölgesi illeri isimlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz...

Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin doğusunda yer alan bir coğrafi bölgedir. Aşağıdan haritadaki yerine bakabilirsiniz.

Doğu Anadolu Bölgesi haritadaki yeri:

Akdeniz Bölgesi illeri isimleri: Akdeniz Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Akdeniz Bölgesi haritası! Akdeniz'de bulunan iller nelerdir?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde toplamda 14 il bulunmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri şöyle:

  1. - Ağrı
  2. - Ardahan
  3. - Bitlis
  4. - Bingöl
  5. - Elazığ
  6. - Erzincan
  7. - Erzurum
  8. - Hakkâri
  9. - Iğdır
  10. - Kars
  11. - Malatya
  12. - Muş
  13. - Tunceli
  14. - Van

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dört bölüm vardır:

  • Erzurum-Kars Bölümü
  • Yukarı Fırat Bölümü
  • Yukarı Murat-Van Bölümü
  • Hakkâri Bölümü

İçişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre Doğu Anadolu Bölgesi'nin nüfusu 6.513.106 'dır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem - Longtail

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