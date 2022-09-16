Doğruluk mu Cesaret mi Soruları 2022: DC soruları! Doğruluk soruları! Cesaret soruları!

Genellikle arkadaş ortamlarında sıkça oynanan ve oyuncuların hem doğruluk soruları ile birbirini tanımasını, hem cesaret soruları ile eğlenebileceği doğruluk mu cesaret mi oyunu aynı zamanda şişe çevirmece oyunu olarak da bilinmekte. Şişe çevirmece soruları zor, kolay türden olabileceği gibi aynı zamanda eğlencelidir. Doğruluk cesaretlik soruları ile siz de d c soruları sorarak arkadaşlarınızla ile eğlenebilirsiniz. İşte, Doğruluk soruları! Cesaret soruları! Doğruluk mu cesaret mi soruları!

Doğruluk mu cesaret mi soruları! Dc soruları olarak da bilinen doğrululuk soruları ve cesaret soruları ile eğlenceli bir ortam yaratabilirsiniz. Çoğunlukla arkadaş ortamlarında ve ailecek sıkça oynanan ve oyuncuların hem doğruluk soruları ile birbirini tanımasını, hem cesaret soruları ile eğlenebileceği doğruluk mu cesaret mi oyunu aynı zamanda şişe çevirmece oyunu olarak da bilinmekte. Şişe çevirmece soruları zor, kolay türden olabileceği gibi aynı zamanda eğlencelidir. Doğruluk cesaretlik soruları ile siz de d c soruları sorarak arkadaşlarınızla ile eğlenebilirsiniz. İşte araştıranlar için, Doğruluk soruları! d c soruları! Cesaret soruları! Doğruluk mu cesaret mi soruları haberimizde...

DOĞRULUK MU CESARET Mİ SORULARI

Bu odada en kötü giyinen kişi kimdir?

Zeka ve güzellik arasında bir seçim yapmak zorunda kalsan neyi seçerdin?

Son attığın mesaj neydi?

Bir zaman makinen olsa hangi zaman dönemine giderdin?

Hiç havuzda işedin mi?

Hiç hipnotize edildin mi?

Hiç osurup başka birini suçladın mı?

Hiç terinin tadına baktın mı?

Kime oy verdin?

Daha önce sana verilmiş en kötü hediye nedir?

Hayatın film olsa seni kim oynardı?

Hiç yakın arkadaşının sevgilisinden hoşlandığın oldu mu?

Okuldan biriyle çıkmak istesen bu kim olurdu?

Senden yaşça çok büyük birine aşık olduğun oldu mu?

Bugüne kadar yaşadığın en kötü öpüşme deneyimi hangisiydi?

Telefonunda en son aradığın şey neydi?

Birisi kız arkadaşın / erkek arkadaşından ayrılmak için sana 1 milyon TL önerseydi, yapar mıydın?

Bu odadaki en az kimi seviyorsun ve neden?

Büyürken hayali bir arkadaşınız var mıydı?

Hiç sınıfta yüksek sesle geğirdin mi?

Burnunu karıştırır mısın?

Yerden bir şeyi alıp hiç yedin mi?

Hiç üzerine işedin mi?

Tuvalette otururken aklınıza gelen şeyler nelerdir?

En kötü alışkanlığınız nedir?

Banyoda şarkı söyler misin?

Toplumda en utanç verici anınız neydi?

Aynada kendinle hiç konuştun mu?

Web geçmişinizi, birileri görürse utanacağınız şey ne olurdu?

Yılan, kurbağa gibi şeylerden yemek zorunda kaldın mı?

Bir gün karşı cins olarak uyanırsan, ilk yapacağın şey nedir?

Sence bu odadaki en kötü giyinen kişi kimdir?

Uykunda konuşur musun?

Gizli aşkın kim?

Benim hakkımda neyi sevmiyorsun?

Şu an ne renk iç çamaşır giyiyorsun?

İnsanları yanan bir binadan kurtarıyor olsaydınız ve bir kişiyi bu odadan geride bırakmak zorunda kalırsanız, kim olurdu?

Asansörde hiç gaz kaçırdın mı?

DOĞRULUK MU CESARETLİK Mİ AŞK SORULARI - CESARET GÖREVLERİ

En yakın dürümcüyü ara ve 300 tavuk dürüm siparişi ver. 1 dakika sonra siparişi başka yerden verdik diye iptal et.

Ayak parmaklarından birini em. Eğer yapamazsan başkasının parmağını emeceksin.

Telefonunu yanında ki kişiye ver. 5 dk boyunca her yere bakmak serbest.

Eğer erkekse makyaj yapmasını isteyin. Eğer kızsa makyajını silmesini isteyin.

1 dakika boyunca hiç müzik olmadan dans edin.

Birine telefonunu ver ve istediği herhangi birine mesaj atsın.

Odada ki herkesin koltuk altını koklayın.

Odanın bir ucundan diğer ucuna ellerinizin üzerinde yürüyün. Gerekirse birisinden bacaklarınızı tutmasını isteyebilirsiniz.

Kafanın üstünde iki yumurta kır.

Önümüzdeki 5 dakika içinde birinin hayvanı olun.

Elbiselerinizle bir duş alın.

Size bir tokat atmak için gruptan birini seçin.

Seçtiğiniz bir sosyal medya hesabınızdan çok çirkin bir fotoğrafınızı paylaşın.

Mesaj yazma bölümünüzü telefonunuzdan açın gözlerinizi kapatın ve rasgele bir kişiye körü körüne bir metin gönderin.

3 dakika boyunca stand-up gösteri yap.

1 dakika açacağımız müzikte break dansı yap.

Ayağıma masaj yap.

Komşunun evine git ve muz iste.

Başkasının dişlerini fırçala.

Önümüzdeki 5 dakika boyunca söylediğin her şeyden sonra "mee" diyeceksin deyin

ZOR DOĞRULUK MU CESARET Mİ SORULARI

Bir zaman makinen olsa hangi zaman dönemine giderdin?

Hiç hipnotize edildin mi?

Kime oy verdin?

Duşta söylediğin popüler şarkın hangisi?

Bu odadaki en seksi kişi sence kim?

Benim hakkımda nelerden hoşlanmıyor musun?

Şu an hangi renk iç çamaşırı giyiyorsun?

Son attığın mesaj neydi?

İç çamaşırlarını ne sıklıkla yıkıyorsun?

Hiç kulak kiri tattın mı?

Hiç terinin tadına baktın mı?

Zeka ve güzellik arasında bir seçim yapmak zorunda kalsan neyi seçerdin?

Daha önce sana verilmiş en kötü hediye nedir?

Hayatın film olsa seni kim oynardı?

Bu odada en az kimden hoşlanıyorsun ve neden?

Hayalindeki erkek/kız nasıl birisi?

Bu odadaki kim bugüne kadarki en kötü insan olurdu? Neden?

Yeniden doğmuş olsaydın, hangi yüz yılda doğmak isterdin?

Söylediğiniz veya yaptığınız bir şeyi silmek için zamanda geriye gidebilseydiniz, bu ne olurdu?

Erkek arkadaşın veya kız arkadaşın seni hiç utandırdı mı?

Birdenbire görünmez olsaydın ne yapardın?

Banyoda kaldığınız en uzun süre nedir ve neden bu kadar uzun süre kaldınız?

Şimdiye kadar gördüğüm en garip rüyayı anlat.

Duşta işiyor musun?

Hala yaptığın en çocukça şey nedir?

Hangi çocuk filmini tekrar tekrar izleyebilirsin?

Ayak kokunuz kötü mü?

Saçma takma adların var mı?

Telefonunuzda hangi uygulamada en çok zaman harcıyorsunuz?

Tek bir oturuşta yediğin en çok yemek ne?

Tek başınayken dans ediyor musun?

Karanlıktan korkar mısın?

Bütün gün evdeysen ne yapardın?

Günde kaç öz çekim yapıyorsunuz?

En son ne zaman dişlerini fırçaladın?

En sevdiğin pijamalar neye benziyor?

Hiç yerden bir şey yedin mi?

Yapmaman gereken bir şeyi yaparken hiç yakalandın mı?

Vücudunun hangi bölümünü seviyorsun, hangi kısmından nefret ediyorsun?

Hiç bitlendin mi?

Pantolonunu hiç kestin mi?

Tabağını yalıyor musun?

Kimsenin senin hakkında bilmediği bir şey nedir?

Hiç tabağını yaladın mı?

Dirseğini yalayabilir misin?

Eğer buradaki herkesi yanan bir binadan kurtarmaya çalışıyor olsaydın ve birini geride bırakmak zorunda kalırsan, kimi geride bırakırdın?

Telefonda aradığın son şey neydi?

Hiç kimseye söylemediğin bir sırrın var mı?

Şimdiye kadar gördüğünüz en korkunç rüya nedir?

Çorabını değiştirirken ayağını koklar mısın?

Eğer herhangi bir tür hayvan olabilseydin, ne yapardın?

Karanlıktan korkar mısın?

Hiç yaşınız hakkında yalan söylediniz mi?

En son ne zaman dişlerini fırçaladın?

Kimsenin senin hakkında bilmediği bir şey nedir?

Hiç asansörde gaz kaçırdın mı?

Bir günlüğüne karşı cins olsan ne yapardın?

Banyodayken yanlışlıkla hiç kimse içeri girdi mi?

Hayatınızda bir şey değiştirebilseydiniz, ne olurdu?

En büyük pişmanlığın nedir?

En komik ilk randevunuz neydi?

En garip alışkanlığın nedir?

Kaç tane çocuk sahibi olmak istersiniz?

Hakkınızda bilmem gereken utanç verici bir gerçek nedir?

Çocukluktaki lakabın neydi?

En sevdiğiniz yemek nedir?

En sevdiğiniz renkleriniz nedir ve neden?

Hayalindeki meslek ne?

Telefonunuzdaki en utanç verici fotoğraf hangisidir?

Kimsenin bulamadığı kötü bir şey yaptınız mı?

Sahip olduğunuz en iğrenç alışkanlık nedir?

Bir ilişkinizdeki en büyük korkunuz nedir?

Bir adada 3 gün sıkışıp kalırsan, ne yaparsın?

En sevdiğiniz kişi kimlerdir ve neden?

Tuvalet kağıdınızı ruloya nasıl koyarsınız?

İlk görüşte aşka inanır mısın?

Aşka inanıyor musunuz?

Hayalinizdeki düğün nedir?

Şansınız olursa hangi ülkede yaşamak istersiniz?

En çok neyi hayal ediyorsun?

Şimdiye dek yaşadığınız en garip rüyayı açıklayabilir misiniz?

En büyük pişmanlığın nedir?

Beni seviyor musun?

KIZLARA SORULABİLECEK DOĞRULUK SORULARI

Bunlar bir kıza sormanız gereken doğruluk mu cesaret mi soruları:

Saçını yıkamadan en uzun ne kadar süre bekledin?

Herhangi bir ünlü ile evlenseydin, kim olurdu?

Kaç tane erkek arkadaşın 0ldu?

Sizden en az 10 yaş büyük bir kişiye hiç aşık oldunuz mu?

Şu an kiminle çıkıyorsun?

Sevdiğiniz birinin önünde söylediğiniz veya yaptığınız en utanç verici şey nedir?

Vücudunun hangi bölümünü seviyorsun, hangi kısmından nefret ediyorsun?

Hayran olduğun ünlü kim?

Bu odadaki biriyle bir dans gösterisi yapmak zorunda olsaydın, kimi seçerdin?

Gelecekte kaç çocuk sahibi olmak istersiniz?

En çok kimden nefret ediyorsun?

Ünlü biriyle çıkabilseydin, kim olurdu?

Issız bir adada okulumuzdan kimin mahsur kalmasını isterdiniz?

Hiç terk edildin mi? Bunun nedeni neydi?

Yapabilseydin kendin üzerinde değiştirebileceğin bir fiziksel özellik nedir?

Şişman olmadan istediğin bir şeyi yiyebilseydin, bu yemek ne olurdu?

Hayallerinizdeki insanla evleneceksin denilse, telefonsuz bir yıl geçirir miydiniz?

Hayatınızın geri kalanında sadece tek bir saç modeli yapabilseydin, kıvırcık saçları mı yoksa düz saçları mı seçerdin?

Hayatının sonuna kadar bir makyaj eşyası kullanmaman söylense hangisini seçerdin?

Senden daha kısa biriyle çıkar mısın?

Vücudunuzla ilgili bir şeyi değiştirebilseydin, bu ne olurdu?

Okulunda başka bir kız olsaydın kim olurdun?

Aynada kendine hayran hayran bakar mısın?

Sevgilinle ilgili yaptığın en utanç verici şey nedir?

Hiç amigo olmak istedin mi?

Sınıfımızdaki en iyi 5 erkek kim? Onları sırala.

ERKEKLERE SORULABİLECEK DC SORULARI

Erkeklere doğruluk mu cesaretlik mi sorusu sormak istiyorsanız bunlar tam size göre:

Eğer görünmez olsaydın, bu odadan kimi gözetlemek isterdin?

Okulumuzun (iş yerinin) en popüler 5 kızını sayar mısın?

Sarışın mı seversin esmer mi?

Steroid kullandın mı?

Bu odada kiminle çıkmak isterdin?

Vücudunun en beğendiğin yeri neresidir?

En son ne zaman aynaya baktın?

Sevgiline hiç yalan söyledin mi?

Senden daha yaşlı bir kadınla çıkar mısın?

En son ne zaman ağladın?

Kimi kıskanıyorsun?

Ailen kız arkadaşından nefret ederse, onu terk eder miydin?

Kız arkadaşın en iyi arkadaşından nefret ederse ne yapardın?

Hiç yaşın hakkında yalan söyledin mi?

Hiç ilk görüşte aşık oldun mu? Kimdi?

Sevmediğin bir kız sana aşık olsaydı, ona ne söyler nasıl davranırdın?

Hiç arkadaşının sırrını başkasıyla paylaştın mı?

Benim mesajımı hiç görmezden geldin mi. Neden bunu yaptın?

Hiç en iyi arkadaşına yalan söyledin mi?

En iyi 2 arkadaşın arasında seçim yapsan hangisini seçerdin?

En iyi arkadaşının en sevmediğin huyu nedir?

Sevdiğin ama açılamadığın kişi sana en yakın arkadaşını sevdiğini söylese ne yapardın?

Arkadaşının sevgilisini aldattığını bilseydin ne yapardın?

Kendini daha iyi biri gibi göstermek için en iyi arkadaşın hakkında yalan söyledin mi?

Bir tatil kazansan ve iki kişi getirmenize izin verilse aramızdan kimleri seçerdin?

Saklamanız söylendiği bir sırrı hiç anlattınız mı?

Kim daha güzel/yakışıklı? Sen mi (odadaki herhangi biri)……. mı?

[Oyundaki herhangi biri] hakkındaki ilk izleniminiz neydi?

Odadaki herkese 1'den 10'a kadar puan verin, 10'u en sıcak olanı; 1 ise en kötü ve soğuk olanı.

Bir diş fırçasını en iyi arkadaşınla paylaşır mısın?

Sevgilin ve en iyi dostum göle düşse önce hangisini kurtarırsın?

Sizce grubumuzdaki en çok sevilen kişi kim?

Hiç bir kız tarafından ret edildin mi?

Fakir ve akıllı olmak mı ya da zengin ve dilsiz olmak mı? Hangisini seçerdin?

Eşine hiç yalan söyledin mi?

Arkadaşın onun için yalan söylemeni istedi ve başının derde gireceğini biliyor olsaydın yine de söyler miydin?

Okuldaki en popüler kız/erkek sen olsaydın arkadaşlarından vazgeçer misin?

Biri size en iyi arkadaşınızın nasıl olduğunu sorduğunda, onu nasıl anlatırdın?

Sevdiğin ama açılamadığın kişinin başka birini sevdiğini öğrensen ne yapardın?

LİSE ÖĞRENCİLERİNE DC SORULARI

Issız bir adada okulumuzdan kimin mahsur kalmasını isterdiniz?

Hiç bir dersten başarısız oldun mu?

Hiç kopya çektin mi?

Hiç sınıfta uyudun mu?

Sınıfta asla yanında oturmak istemeyeceğin kim?

Derse hiç geç kaldın mı?

Bir öğretmenin önünde yaptığın en utanç verici şey nedir?

Hiç masanın altına sakız attın mı?

Hiç okulda kavga ettin mi?

Bir sınavdan aldığın en kötü puan neydi?

Sınıfta hiç uyuya kaldın mı?

Hiç gözaltına alındın mı?

Eğer görünmez olsaydın hangi derse gizlice girerdin?

En kötü sınıf hangisidir?

DOĞRULUK MU CESARET Mİ OYUNU

Doğruluk mu cesaret mi çocuklar, gençler ve genç yetişkinler tarafından sıkça oynanılan bir oyundur. Oyunu oynamak için bir arkadaş grubunun bir araya gelmesi gerekir. Bir araya gelen arkadaş grubu birlikte otururlar. Genellikle bu oturuş daire biçiminde olur.

ÇOCUKLAR İÇİN DOĞRULUK MU SORULARI

En sevdiğin renk ne?

En sevdiğin hayvan ne?

En sevdiğiniz yemek nedir?

En sevdiğin ders nedir?

En sevdiğin öğretmen kim ve neden?

En sevdiğin şarkı ne?

Evcil hayvanının adı ne?

Ayakkabı numaranız nedir?

En sevdiğin oyun nedir?

Ev işleri yapmayı sever misin?

Hafta sonları yapmak için en sevdiğin şey nedir?

Dans etmeyi biliyor musun?

Yemek yapmayı biliyor musun?

Farklı bir dil konuşabiliyor musun?

Okuldan sonra yaptığın en sevdiğin şey nedir?

İyi olduğun bir spor dalı var mı?

dalı var mı? Dünyanın herhangi bir yerine gidebilirseniz nereye giderdiniz?

Çok fazla paran olsa, tüm paranla ne yaparsın?

Saçınızı herhangi bir renge boyayabilseydiniz, hangi rengi seçersiniz?

Kaç kız, kaç erkek kardeşin var?

En sevdiğin çizgi film karakteri kim?

En sevdiğin TV programı hangisi?

En sevdiğin film nedir?

En sevdiğin şarkıcı kim?

Böcekleri sever misin?

En sevdiğin sebze hangisi?

En sevdiğin spor ne?

Hangi hayvandan korkuyorsun?

Canavarlardan korkuyor musun?

En iyi arkadaşın kim?

Bisiklete binmeyi ne zaman öğrendin?

Büyüyünce ne olmak istiyorsun?

Olimpiyatlarda en sevdiğin spor hangisi?

Yaşadığınız devletin başkenti nedir?

Bir masalda olsan tavuk mu olursun ördek mi?

ÇOCUKLAR İÇİN CESARET GÖREVLERİ

Yaşlı bir kadın ya da yaşlı bir adam gibi davran

En sevdiğin çizgi film karakteri gibi davran

Söyleyeceğiniz her şeyden sonra "muz" deyin.

Senin sıran gelene kadar maymun gibi davran

Bir kaşık dolusu fıstık ezmesi ye

Ayakkabı iplerinizi birbirine bağlayın ve geriye doğru yürümeye çalışın

Bir sonraki sıraya kadar bir bebek gibi davranın

En sevdiğin şarkıyı söyle

2 dakika uçak olduğunuzu farz et ve bir uçak gibi 2 dakika boyunca uç

Balerin gibi dans et

En iyi hip hop dansını yap

En sevdiğin süper kahraman gibi davran

Senin sıran gelene kadar bir heykel gibi hareket et (konuşmadan veya hareket etmeden)

Kedi gibi miyavla

10 kere etrafında dön, bittiğinde düz bir çizgide yürümeye çalışın

10 zıpla ve 10 şınav çek

Alfabeyi 30 saniyede geriye doğru söyleyin

1 dakika tavuk gibi davran

Senin sıran gelene kadar gözlerini kapat

DOĞRULUK MU CESARET Mİ NASIL OYNANIR?



- Oyuncular arasında bir kura yapılarak başlangıcı yapacak oyuncu belirlenir. Alternatif olarak, grubun en genç oyuncusu başlangıcı yapacak oyuncu seçilir. Başlangıcı yapacak olan oyuncu istediği bir oyuncuya doğruluk mu cesaret mi sorusunu yöneltir.

- Eğer "doğruluk" denirse o oyuncu, ne kadar özel veya utanç verici olursa olsun yöneltilen soruyu dürüstçe -cevaplamalıdır.

- Eğer "cesaret" denirse o oyuncu, soruyu soran oyuncu tarafından verilen garip bir görevi tamamlamalıdır.

- Doğruluk sorusuna cevap veren veya cesaret görevini yerine getiren oyuncu soru sorma hakkı kazanır. Bu şekilde oyun devam eder. Oyunun genel yapısı ve eğlendirici olma durumu gruptaki oyunculara, oyuncuların birbirleriyle olan yakınlıklarına, sorulan soruların garipliklerine ve oynanan ortama göre değişiklik göstermektedir.

- Doğruluk mu, cesaret mi soruları çeşitli gruplara ayrılmaktadır. Utandırıcı sorular, terletici sorular, yüz kızartıcı sorular, sadece kızlara sorulacak özel sorular, sadece erkeklere sorulacak özel sorular gibi çeşitli gruplandırmalar yapabilmek mümkündür. Doğruluk soruları ne kadar zorlayıcı olursa oyundan alınacak keyif bir o kadar fazla olur. Bu nedenle oyuncular genellikle her türlü sorunun sorulabilmesini istemektedirler.

- Oyunda sorular zihinden sorulabileceği gibi hazır soru kartları kullanılarak da sorular karşıdaki kişiye sorulabilir.

- Bazı oyunlarda genel kural olarak cinsellik içeren doğruluk soruları ve cesaret istekleri olmamaktadır. Genç yetişkinler arasında oynanan oyunlarda ise genelde tam tersi olmaktadır. Kuralların esnetildiği veya daha sıkı hale getirildiği belirli doğruluk mu cesaret mi varyasyonları vardır. Örneğin, bir oyuncunun ardı ardına 2 kez doğruluk deme hakkının olmaması gibi bir kural eklenebilmektedir. Belirli doğruluk mu cesaret mi oyunlarında yapılacaklar ve sorulacak sorular önceden belirlenebilmektedir. Bu tür oyunlarda cesaret istekleri ve doğruluk soruları birer ayrı kap içerisine konulmaktadır. Böylece doğruluk seçen kişinin rastgele bir soruyu cevaplaması, cesaret seçen kişinin ise rastgele bir görevi yerine getirmesi sağlanmaktadır.