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Doğru Parti Ata ittifakından ayrıldı mı? Doğru Parti Ata ittifakından çıktı mı, son durum ne?

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Doğru Parti Ata ittifakından ayrıldı mı? Doğru Parti Ata ittifakından çıktı mı, son durum ne?

Zafer Partisi'nin başını çektiği Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Sinan Oğan olarak duyurmasının ardından ilk kriz patlak verdi. Ardından Doğru Parti Ata ittifakından ayrıldı mı? sorusu merak edildi. Peki, Doğru Parti Ata ittifakından ayrıldı mı? Doğru Parti Ata ittifakından çıktı mı, son durum ne?

İlk günden kriz patlak verdi! Özdağ, Sinan Oğan'ı aday olarak açıklayınca Doğru Parti ittifaktan ayrıldıİlk günden kriz patlak verdi! Özdağ, Sinan Oğan'ı aday olarak açıklayınca Doğru Parti ittifaktan ayrıldı

Doğru Parti Ata ittifakından ayrıldı mı? Zafer Partisi'nin başında yer aldığı Ata İttifakı, seçimlere kısa süre kala hamle yaptı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, genel merkezde düzenlenen imza töreninde ittifaklarının cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğunu duyurdu. Peki, Doğru Parti Ata ittifakından ayrıldı mı? Doğru Parti Ata ittifakından çıktı mı, son durum ne?

DOĞRU PARTİ ATA İTTİFAKINDAN AYRILDI MI?

Sinan Oğan ismi ittifak içerisinde kriz yarattı. Eskiden ittifakın bir parçası olan Doğru Parti, imza atmayarak Ata İttifakı'ndan ayrıldıklarını açıkladı.

Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına itiraz eden Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, "İttifak görüşmelerinde bugüne kadar varılan ilkelerin dışında son anda Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Ogan'ın çıkarılmak istenmesi üzerine görüşmelerimiz bitmiştir. 3'üncü cumhurbaşkanı adayı, Cumhur İttifakı'na hizmet eder." ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Ata İttifakı Gündem Politika Haberler

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