Doğru Nefes Almanın Önemi ve Teknikleri

Uzman fizyoterapist Elif Uzun, doğru nefes almanın stres, anksiyete ve depresyon gibi durumları yönetmede etkili olduğunu belirtti. Doğru nefes alma teknikleri ile beden ve ruh sağlığının iyileştirilebileceğini vurgulayan Uzun, farklı nefes teknikleri hakkında bilgi verdi.

Doğru nefes almayı öğrenerek kaygının yönetilmesinin mümkün olduğunu belirten uzman fizyoterapist Elif Uzun, "Doğru nefes aldığınızda; stres, anksiyete, depresyon gibi durumları çok daha iyi yönetebilirsiniz. Doğru nefes alma yolunda ilerlerken stresinizin azaldığını, depresyon halinden çıktığınızı hissedebilirsiniz. Çünkü beden ve ruh sağlığı birbiri ile bağlantılıdır. Bedeninizde iyi şeyler meydana gelirken ruhunuz da bu ilerlemeye tepkisiz kalmayacaktır" dedi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda görevli uzman fizyoterapist Elif Uzun, doğru nefes tekniklerinin rahatlama, stres yönetimi, psiko-fizyolojik durumların kontrolü ve organ fonksiyonunun iyileştirilmesi için uygulandığını belirterek konuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Uzun, "Zaman içerisinde yaşadığımız kaygı, stres, heyecan, korku ve panik gibi duygu değişimlerinin de etkisiyle doğru nefes almayı unutup, nefesimizi daha çok 'savaş, kaç, don' sisteminde kullandığımız şekilde göğüs solunumu yaparak kullanıyoruz ve bu da hem duygusal hem de fiziksel olarak iyi hissetmememize hatta sağlık sorunları yaşamamıza sebep olabiliyor" dedi.

"SOLUNUM RİTMİ İLE BEYİN RİTMİ DEĞİŞİR"

Solunum ritmi ile beyin ritminin değişebileceğini ifade eden Elif Uzun, "Beynimiz, farklı durumlarda farklı frekanslarda beyin dalgaları oluşturur. Rüyasız uyku halinde delta dalgaları, derin meditasyon halinde ise teta dalgaları gibi düşük frekanslı dalgalar oluşur. Stresli durumlarda oluşan yüksek frekanslı dalgalarda uzun süre kalmak sağlık açısından olumsuz etki yaratabilir. Yapılan çalışmalar, beyin dalgalarının solunum egzersizleri ile solunumun ritmine uygun olarak değişebildiğini göstermiştir. Solunum ritmini yavaşlatarak beynimizin dinlenebileceği yavaş frekanslara geçmesi mümkün olur. Sonuç olarak solunum, ritmi ile beyin ritmi değişir" açıklamasında bulundu.

"GÜNLÜK RUTİN HALİNE GETİRİN"

Nefes egzersizlerinin günlük bir rutin haline getirebileceğini söyleyen Uzun, "Bunun için öncelikle sakin ve sessiz bir ortam seçmelisiniz. Nefes egzersizleri sırasında gözlerinizi kapatmak nefesinize daha kolay odaklanmanızı sağlayabilir. Gözleriniz kapalıyken kendinizi olmak istediğiniz huzurlu bir ortamda hayal edin. Nefes alırken huzur ve mutluluğu içinize çektiğinizi, nefes verirken de içinizdeki stresi ve huzursuzluğu dışarı attığınızı hissedin. Nefes egzersizlerini kendinizi iyi hissedene kadar devam ettirebilirsiniz. Nefes egzersizlerini günde birkaç kere yapabilirsiniz. Unutmayın, nefes istemsiz bir şekilde soluduğumuz havadır. Beynimiz nefes ile beslenir ve beyin düşüncelerimizin merkezidir. Bu egzersizlerle nefese odaklanarak kısa bir süreliğine nefesinizi kontrol altına alabilirsiniz" dedi.

Farklı nefes teknikleri hakkında bilgi veren fizyoterapist Uzun, şunları kaydetti:

"Diyafram nefesi, diyafram adı verilen bir kası kullanarak burundan derin ve rahat bir nefes almayı içerir. Bu nefes tekniği, göğüs kafesinin altında bulunan diyafram kasını kullanmaya yardımcı olur. Nefes alırken göğüs hareket etmeyip karın bölgesi genişlemeli ve nefes verirken karın bölgesi küçülmelidir.

Derin ve dengeli nefes yöntemi ile bedeni gevşeterek beşe kadar sayarak burundan nefes alınmalı, ardından yine beşe kadar sayarak burundan verilmeli.

"4-7-8 nefes tekniğiyle nefes 4 saniyede burundan alınmalı, 7 saniye nefes tutulmalı ve 8 saniyede nefes verilmelidir."