Doğrama tarifi! MasterChef Doğrama nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Doğrama hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Doğrama hazırladı. Peki, Doğrama nedir? Doğrama nasıl yapılır? Doğrama nedir?

Türk mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Doğrama ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Doğrama nasıl yapılır? Doğrama nedir? Doğrama nasıl yapılır, Doğrama yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Doğrama yapıldı, evde klasik Doğrama yapıldı! İşte en güzel Doğrama!

DOĞRAMA TARİFİ!

DOĞRAMAMALZEMELERİ NELERDİR

• 500 g kuşbaşı et

• 3 adet patlıcan

• 1/2 çay bardağı yağ

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 adet orta boy kuru soğan

• 200 g nohut

• 2 adet orta boy domates

• 3 adet yeşil sivribiber

• 1 adet limon

• kuru nane

• 3-5 diş sarımsak

• 4 su bardağı su

DOĞRAMA NASIL YAPILIR

Tencerede yarım çay bardağı yağda kuşbaşı etler kavrulur. Kavrulan etin üzerine doğranmış kuru soğan ilave edilip soğanlar ölünceye kadar kavurma işlemine devan edilir. Bu karışımın içine salça koyup karıştırılır ve 4 su bardağı su koyup kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladığında akşamdan ıslatılmış nohut konur ve kısık ateşte et ve nohut pişene kadar kaynatmaya devam edilir. Ardından kuşbaşı şeklinde doğranmış patlıcanlar, domatesler, yeşilbiberler vesarımsaklar ilave edilir. Malzemelerin hapsi pişinceye kadar kaynatılır ve pişmeye yakın 1 adet limonun suyu sıkılır. Diğer tarafta bir tavada kızdırılmış yağın üzerine kuru nane konur. Bu yağ sıcak sıcak yemeğin üzerinde gezdirilir. Yemek servise hazırdır.