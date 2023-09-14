TV 8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'e dair birçok detay merak konusu oluyor. Konuya ilişkin olarak Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü? Sorusu merak edilmekte. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi yaşıyor mu, nasıl öldü?

Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü? Sorusu, dizinin izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in karakterleri arasında yer almakta olan Mehdi'nin son durumu araştırılıyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi yaşıyor mu, nasıl öldü?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ ÖLDÜ MÜ?

Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi karakteri Meto'nun kurşunlarının Zeynep ve Müjgan bebeği korumak için kendini feda etti. Final bölümünde kendini kurşunların önüne atan Mehdi, hayatını kaybetti.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, İstanbul Balat'ta çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul Fatih ilçesinde Balat semtinde yapılmaktadır. Çoğu sahne Balat'ta çekilmiştir. Fakat Balat dışında Şişli, Beşiktaş gibi yerlerde de dizinin çekimleri yapılmaktadır. Bunlara ek olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Üsküdar açıklarındaki balıkçılarda, Üsküdar'dan sahile doğru giderken bir çok mekanda da çekimleri yapılmaktadır.