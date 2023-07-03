Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Kefe Yaylası, doğası ve modern tesisleriyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Yayla turizminin merkezi olan Denizli, kamp severlerin önemli bir alternatifi haline geldi.

Doğasıyla cezbeden Kefe Yaylası misafirlerini bekliyor

Yayla turizminin merkezi: Denizli

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin modern bir şekilde yenileyerek yeniden kent turizmine kazandırdığı Kefe Yaylası'nda kamp sezonu açıldı. Tesisleriyle tüm ihtiyaçların karşılandığı doğasıyla cezbeden Kefe Yaylası, sıcaktan bunalan ve yayla havası almak isteyen misafirlerini bekliyor.

Denizli'de turizm sektörünün daha da ilerlemesi ve kentin yayla turizminin merkezi olması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesince yenilenen Kefe Yaylası, yeni sezona "merhaba" dedi. Serinhisar İlçesinin Yatağan Mahallesi'ndeki 1350 metre rakımda bulunan Kefe Yaylası cezbeden doğası ve modern tesisleriyle misafirlerini bekliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kefe Yaylası 171 bin metrekarelik alan içerisinde restoran, büfe, manav, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, 24 saat sıcak su, duş, Yörük çadırı ve 300 çadır kapasiteli kamp alanı ile misafirlerini ağırlamaya başladı. Kamp yapmak isteyen ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kefe Yaylası özellikle havanın bunaltıcı sıcağından kaçmak isteyen sadece Denizli'den değil, çevre illerden de kamp severlerin önemli bir alternatifi haline geldi.

Kefe Yaylası cazibe merkezi haline geldi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, havaların ısınması ve yaz mevsiminin iyice kendini hissettirmesiyle birlikte Kefe Yaylası'nın da yeni sezonu açtığını ifade etti. Yayla kültürünün kentte çok önemli bir turizm değeri olduğunu hatırlatan Başkan Osman Zolan, Kefe Yaylası'nın sadece Denizlilileri değil, başta çevre iller olmak üzere pek çok kentten kamp severi ağırladığını dile getirdi.

Yayla turizminin merkezi: Denizli

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın da yılın 12 ayında misafirleri ağırlamaya devam ettiklerini hatırlatan Başkan Osman Zolan, "Yayla turizminin Anadolu'da en önemli merkezlerinden biriyiz. Başta hemşehrilerim olmak üzere tüm misafirlerimizi yaylalarımıza bekliyor bu eşsiz değerlerimizin keyfini yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu.