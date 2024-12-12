Doğanlar Mobilya Grubu'nun İlk Sürdürülebilirlik Raporu: Geleceğin Mobilyasını Şekillendiriyor!

Sürdürülebilirlik konusunda sektördeki farkındalığı artırırken,diğer şirketler için de bir yol haritası niteliğinde olan rapor, Doğanlar Mobilya Grubu'nun hemçevreye ve topluma olan duyarlılığını gösteriyor hem de sektörün daha sürdürülebilir birgeleceğe doğru evrilmesine katkı sağlıyor.

Çevreye Duyarlı Üretim ve Sosyal Sorumlulukla Geleceğin Mobilyası

Doğanlar Mobilya Grubu, hayata geçirdiği sürdürülebilirlik stratejisiyle uzun vadeli büyümehedefleriyle uyumlu olarak çevresel ve sosyal etkilerini yönetmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda,yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak, geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak vesürdürülebilir ormancılık uygulamalarını benimseyerek sektörde fark yaratıyor. Çalışanlarıngelişimine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemle de dikkat çekiyor.

Doğanlar Mobilya Grubu, sadece çevreye değil, aynı zamanda topluma da duyarlı bir yaklaşımbenimsiyor. Sürdürülebilir yaşam alanları yaratmak amacıyla inovatif ürünler geliştiren şirket,Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyor. Estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirentasarımlarıyla tüketici memnuniyetini en üst düzeye çıkartırken, sektörde yeni trendlerbelirliyor.

Sürdürülebilirlik yolculuğunda, şirket yöneticilerinin vizyonu ve kararlılığı büyük önem taşıyor.Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan bu konuda şudeğerlendirmelerde bulundu: "Doğanlar Mobilya Grubu olarak, sürdürülebilir bir gelecek içinkararlı adımlar atıyoruz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımızyatırımların yanı sıra, çalışanlarımızın gelişimi ve toplumsal sorumluluk projelerine de önemveriyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerimize entegre ederek hem çevreye hem detopluma duyarlı bir şirket olma vizyonumuzla ilerliyoruz."

Paydaşların görüş ve beklentilerinin dikkate alındığı kapsamlı bir önceliklendirme analizi ileşekillenen Sürdürülebilirlik Raporu, Doğanlar Mobilya Grubu'nun sürdürülebilirlikyolculuğunda attığı önemli adımları ve geleceğe yönelik hedeflerini ortaya koyuyor.

Bu doğrultuda değer zinciri boyunca sürdürülebilirlik yaklaşımı birbirini takip eden dörtaşamada ele alınıyor: Sorumlu Tedarik Süreçleri, Doğayla Uyumlu Operasyonlar, SürdürülebilirYaşam Alanları ve Paydaşlarla Ortak Değer.

Sorumlu Tedarik Süreçleri

Doğanlar Mobilya Grubu, tedarikçileriyle iş birliği içinde sürdürülebilirlik kültürünügüçlendirmeye devam ediyor. Şirket, 2027 yılına kadar tüm tedarikçi portföyünün %50'sini vekritik tedarikçilerin %30'unu ÇSY denetiminden geçirmeyi hedefliyor. Ayrıca, tedarikçilereyönelik sürdürülebilirlik eğitimleri düzenleyerek sektörde farkındalık yaratmayı amaçlıyor.2028 yılına kadar kurulacak Tedarikçi Akademisi ile bu çabalar sistematik hale getirilecek.

Daha Fazla Bilgi İçin; info@jdcommunications.co

Biyoçeşitlilik projelerine de önem veren şirket, her yıl en az bir biyoçeşitlilik projesi hayatageçirecek.

Doğayla Uyumlu Operasyonlar

Doğanlar Mobilya Grubu, üretim süreçlerinde çevresel etkileri en aza indirmeye yönelikkapsamlı çalışmalar yürütüyor. Şirket, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.Bu hedefe ulaşmak için 2030 yılına kadar lojistik filosunun yarısını sıfır emisyonlu araçlarla yenileyecek ve operasyonlarda %100 yenilenebilir enerji kullanacak. Yenilenebilir enerjiprojelerine 4 milyon ABD Doları yatırım yaparak bu alanda önemli bir adım atan şirket, aynızamanda atık yönetimi konusunda da önemli hedefler belirledi.

Sürdürülebilir Yaşam Alanları

Doğanlar Mobilya, sürdürülebilir yaşam alanları yaratmak için ürün tasarımı ve üretimsüreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar benimsiyor. Şirket, 2027 yılına kadar tüm yatak ürüngamında %30 sürdürülebilir ham madde kullanımı hedefliyor. Döngüsel tasarım ilkesinibenimseyen şirket, 2025 yılında Döngüsel Tasarım Kılavuzu hazırlayacak ve bu kılavuzu tümtasarım süreçlerinde kullanacak. Ayrıca, her yıl yeni ürünlerin %5'ini geri dönüştürülmüşmalzemelerle tasarlayarak döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak.

Paydaşlarla Ortak Değer

Doğanlar Mobilya, çalışan memnuniyetini artırmak ve kadınların iş hayatındaki yerinigüçlendirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Şirket, çalışan devir oranını düşürmek, çalışanmemnuniyetini artırmak ve kadın yönetici oranını yükseltmek gibi hedeflere odaklanıyor.Müşteri memnuniyetini de önceliklendiren şirket, pazarlama kampanyalarının %25'inisürdürülebilirlik odaklı kampanyalardan oluşturacak.

Sürdürülebilirlik stratejisinin merkezinde, çalışanların ve paydaşların katılımı yer alıyor.Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su Mustafa Karamemiş, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmakiçin yapılan çalışmaları şu sözlerle değerlendirdi: "Biz Doğanlar Mobilya Grubu olarak, yenilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Doğa ve insana olan saygımızın birgöstergesi olarak, tüm üretim süreçlerimizde çevreye duyarlılığı benimsiyoruz. 2023 yılındagerçekleştirdiğimiz 9.524 kWp kapasiteli yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, karbon ayak izimiziazaltırken aynı zamanda 3.500 metre PET şişeden üretilen kumaş ve 12 ton geri dönüştürülmüşelyaf kullanarak döngüsel ekonomiye katkı sağladık. Ar-Ge çalışmalarımızda 68,6 milyon TLyatırım yaparak, 61 kişilik uzman ekibimizle sektörde fark yaratacak inovatif ürünlergeliştiriyoruz. Şirketimizde kadın çalışan oranı %47'ye ulaşırken, yönetim kurulundaki kadınoranı ise %43'e yükseldi. Bu sayılar, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmada ne kadar kararlıolduğumuzu gösteriyor."

Daha Fazla Bilgi İçin; info@jdcommunications.co