Ankara'da kayıp olan Doğanay Demirtaş hakkında merak edilenler var. Vatandaşların gündemde olan isim Doğanay Demirtaş hakkında merak ettikleri var. Bunların arasında ise Doğanay Demirtaş kimdir? Doğanay Demirtaş öldü mü? soruları yer alıyor. Peki, Doğanay Demirtaş kimdir? Doğanay Demirtaş öldü mü? Doğanay Demirtaş neden öldü?

Doğanay Demirtaş kimdir? sorusu merak ediliyor. Ankara'da kayıp olan Doğanay Demirtaş hakkında merak edilenler var. Üniversite öğrencisi olan Doğanay Demirtaş ismi gündemde yer alıyor. Peki, Doğanay Demirtaş kimdir? Doğanay Demirtaş öldü mü? Doğanay Demirtaş neden öldü?

DOĞANAY DEMİRTAŞ KİMDİR?

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 19 yaşındaki öğrenci Doğanay Demirtaş, Eymir Gölü etrafında kayboldu. Ankara'da evde kaldıkları öğrenci arkadaşlarından birisi, Doğanay'ın ailesine kendisine ulaşamadığını söyledi.

DOĞANAY DEMİRTAŞ ÖLDÜ MÜ?

Pazar gününden beri kayıp olduğu aranan 19 yaşındaki Ankara Üniversitesi öğrencisi Doğanay Demirtaş'ın cesedi bulundu. Demirtaş'ın kendisini, Eymir Gölü çevresindeki bir ağaca astığı öğrenildi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 19 yaşındaki öğrenci Doğanay Demirtaş, Eymir Gölü etrafında kayboldu. Ankara'da evde kaldıkları öğrenci arkadaşlarından birisi, Doğanay'ın ailesine kendisine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine Doğanay'ın ailesi ekiplere oğullarının kaybolduğu ihbarını verdi. İhbar üzerine Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri, cep telefonundan en son sinyal alınan Eymir Gölü çevresinde arama çalışması başlattı.

Arama çalışmaları Demirtaş'ın cansız bedeninin bulunmasıyla sona erdi. Eymir Gölü bölgesinde ormanlık alanda ağaçta asılı halde bulunan Demirtaş'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Başlatılan çalışmalar sonucu Demirtaş'ın 30 Ekim pazar akşam saatlerinde Güvenpark'tan otobüse bindiği ve Eymir Gölü'ndeki iş yerleri kameralarına yansıyan görüntülerde de bu bölgeye geldiği tespit edildi. Demirtaş'ın 29 Ekim'de de ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.