Doğan Trend Otomobilite Ankara'da yeni şubesini açtı

Ankara Söğütözü'nde yeni şubesini açan Doğan Trend Otomobilite, yeni tesiste otomobil, motosiklet ve elektrikli araçlar ile şarj çözümlerini tek çatı altına topluyor.

Aralarında MG,Suzuki, Piaggio, Vespa, Aprilia, MotoGuzzi, Kymco,Silence ve Suvmarket'in olduğu markalar, Doğan Trend Otomobilite Ankara'da tüketicilere hizmet vermeye başlarken, otomobilden motosiklete, elektrikli araçlardan şehir içi mobilite çözümlerine kadar birçok farklı ve özel ürün aynı anda incelenebiliyor.

Açılış konuşmasına "Doğan Trend olarak gücümüzü 65 yılı aşan Doğan Grubu'nun değerlerinden, enerjimizi ise yeni trendleri amansızca takip eden ekibimizden ve sahadaki teşkilatımızdan alıyoruz" diye başlayan Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin, "Ekip olarak heyecanla, canla başla çalışıyoruz. 'Bu dükkan bizim!' diyerek çıktığımız yolda bugün ülke genelinde 91 adet yetkili noktada hizmet sağlayan 1200 kişilik dev bir aile olmayı başardık. 2023 yılı sonunda 25 milyar TL iş hacmine ulaşmış olacağız. Bir yandan yeni ve kullanılmış araç satarken diğer yandan servis hizmeti sunuyoruz. Geçen yılı 16 bin adetlik satışla kapatmıştık. Bu yıl adetsel anlamda 3 kat, ciro anlamında ise 6 kat büyümüş olacağız. 25 bini otomobil, 15 bini motosiklet, 1500'ü de deniz olmak üzere diğer mobilite dahil toplamında 45 bin adet satışla müşterimizin daha özgür ve mobil olmalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Perakende şirketleri Otomobilite'yi 2022 başında kurduklarını söyleyen Perakende Operasyonları, Araç Kiralama ve Suvmarket'in liderliğini yapan Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya ise, ülkenin önde gelen perakende ağlarından biri olmak için çalıştıklarını vurguladı. Ankara Otomobilite'de kısa süre önce satışa başladıklarını hatırlatan Uğur Sakarya, "Ankara ekibimiz öyle başarılı oldu ki yeni şubemiz, eylül ayında en çok satış yapan 2'nci şubemiz oldu. Grubumuzdan ve markalarımızdan aldığımız güçle planladığımız şekilde büyüyoruz. Doğan Trend Otomobilite'nin İstanbul ve İzmir'den sonra 6'ncı noktası olarak açılan Ankara şubemizden sonra yaz sezonunda Bodrum, Çorlu ve İzmir'deki ikinci plazamızı da hizmete açtık. Aralık ayında inşaatı tamamlanacak İstanbul Kartal şubemiz ile birlikte Otomobilite'yi 5 ilde 10 noktaya çıkartarak 2 yıl içinde Türkiye'nin en büyük otomotiv perakendeciliği şirketleri arasına sokmuş olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Ankara'daki yeni tesis, grubun ikinci el markası Suvmarket'in de Türkiye çapındaki 6'ncı şubesi olarak hizmet veriyor. İkinci el SUV'lar Ankara Söğütözü'ndeki showroomda sergileniyor.