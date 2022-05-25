Doğan Taşdelen kimdir? Doğan Taşdelen öldü mü, ne zaman öldü? Doğan Taşdelen aslen nereli? - Haberler

Doğan Taşdelen kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mevcut Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babası Doğan Taşdelen, 11 Temmuz tarihinde yaşamını yitirdi. Bülent ecevit'in başbakan olduğu dönemde Başbakanlık Müşaviri olarak bulunan Doğan Taşdelen kimdir? Doğan Taşdelen öldü mü, ne zaman öldü? Doğan Taşdelen aslen nereli?

DOĞAN TAŞDELEN KİMDİR?

Taşdelen, 1988-1999 yılları arasında görev yapmış eski Çankaya belediye başkanıdır. Şimdiki CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babasıdır. DSP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yaptı, Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde ise Başbakanlık Müşavirliği görevini yerine getirdi. Siyasetle ilgilenen oğlu Alper Taşdelen'in yanı sıra yeğeni CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dur.

Doğan Taşdelen, Bodrum'da tatilde olduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle 11 Temmuz 2020 tarihinde 76 yaşında hayatını kaybetti.

Haberler.com - Gündem