FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Doğan Şentürk'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Doğan Şentürk kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Doğan Şentürk geliyor. Peki, Doğan Şentürk kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanalda çalışıyor? Gazeteci Doğan Şentürk'ün hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

DOĞAN ŞENTÜRK KİMDİR?

1968 yılında Ardahan'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkilerde yüksek lisans yaptı. Mesleğe 1987 de Sabah Gazetesi'nde başladı. Star TV, Kanal D, TGRT de Muhabir, Editör ve Yönetici olarak çalıştı. Meslekte 30 yılını dolduran Doğan Şentürk son 12 yıldır Fox Televizyonu'nun Haber ve Spor dan sorumlu, Genel Yayın Yönetmeni ve kıdemli başkan yardımcısı olarak çalışıyor.

"Ortadoğu'da Arap Birliği Rüyası" adlı bir kitabı yayınlandı. Evli ve üç çocuk sahibi.