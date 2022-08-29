Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğan Şentürk kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli? Doğan Şentürk!

Gündem Haberleri

Doğan Şentürk kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli? Doğan Şentürk!

FOX Çalar Saat konuğu bugün Doğan Şentürk oldu. FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Doğan Şentürk kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli?

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk bugün FOX Çalar Saat programına konuk oldu. Birçok konu hakkında konuşan Doğan Şentürk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Doğan Şentürk kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli? Doğan Şentürk! Detaylar haberimizdedir…

DOĞAN ŞENTÜRK KİMDİR?

1968 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkilerde yüksek lisans yaptı. Mesleğe 1987 yılında başladı. Çeşitli kanallarda muhabir, editör ve yönetici olarak çalıştı.

Meslekte 30 yılını dolduran Doğan Şentürk, son 12 yıldır Fox Televizyonu'nun Haber ve Spor dan sorumlu, Genel Yayın Yönetmeni ve kıdemli başkan yardımcısı olarak çalışıyor.

"Ortadoğu'da Arap Birliği Rüyası" adlı bir kitabı yayınlandı. Doğan Şentürk evli ve üç çocuk sahibi.

Doğan Şentürk kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli? Doğan Şentürk!

Tozluyaka 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 10. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?Tozluyaka 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka son bölümde neler oldu? Tozluyaka 10. yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Kusursuz Kiracı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kusursuz Kiracı uyarlama mı? Kusursuz Kiracı oyuncu kadrosunda kimler var?Kusursuz Kiracı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kusursuz Kiracı uyarlama mı? Kusursuz Kiracı oyuncu kadrosunda kimler var?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Doğan Şentürk Fox Tv Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title