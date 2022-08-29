FOX Çalar Saat konuğu bugün Doğan Şentürk oldu. FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Doğan Şentürk kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli?

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk bugün FOX Çalar Saat programına konuk oldu. Birçok konu hakkında konuşan Doğan Şentürk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Doğan Şentürk kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli? Doğan Şentürk! Detaylar haberimizdedir…

DOĞAN ŞENTÜRK KİMDİR?

1968 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkilerde yüksek lisans yaptı. Mesleğe 1987 yılında başladı. Çeşitli kanallarda muhabir, editör ve yönetici olarak çalıştı.

Meslekte 30 yılını dolduran Doğan Şentürk, son 12 yıldır Fox Televizyonu'nun Haber ve Spor dan sorumlu, Genel Yayın Yönetmeni ve kıdemli başkan yardımcısı olarak çalışıyor.

"Ortadoğu'da Arap Birliği Rüyası" adlı bir kitabı yayınlandı. Doğan Şentürk evli ve üç çocuk sahibi.