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Doğan Kalafat kimdir? Doç. Dr. Doğan Kalafat kaç yaşında, nereli? Doğan Kalafat öldü mü?

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Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Kariyeri ve yaşamı hakkında detaylı bilgiler. Ayrıca, Doğan Kalafat'ın ölümüne dair söylentilerin doğruluk payı araştırılıyor.

Eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın kim olduğu merak ediliyor. Doğan Kalafat'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Doğan Kalafat kimdir? Doç. Dr. Doğan Kalafat kaç yaşında, nereli? Doğan Kalafat öldü mü?

DOĞAN KALAFAT KİMDİR?

Van Erciş'te 26 Mayıs 1959'da doğan Kalafat, 1984'te Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Sismoloji Laboratuvarı'nda jeofizikçi olarak görevine başladı, aynı bölümde laboratuvar şefi olarak 2004'e kadar görev yaptı.

Doğan Kalafat kimdir? Doç. Dr. Doğan Kalafat kaç yaşında, nereli? Doğan Kalafat öldü mü?

DOĞAN KALAFAT'IN HAYATI VE KARİYERİ

Ardından Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü olan ve 2015'e kadar bu görevini sürdüren Kalafat, 2015'te başladığı Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Merkezi Müdürlüğü görevine geçen haziran ayına kadar devam etti. Bugüne kadar Türkiye'de jeofizik biliminin gelişmesine ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü çalışmalarına birçok katkıda bulunan Doç. Dr. Kalafat, ülkede uydu sistemleriyle ilk geniş bant sismik fayların araştırılmasına öncülük etti.

Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Deprem Yerinin Belirlenmesi", "Sismogramın Analizi ve Okunması", "Sismik Ağın Kurulması Sismik İstasyonlar İçin Büyüklük Denklemlerinin Hesaplanması", "İki Merkezli Çözümler İçin Yerel Kabuk Yapısının Araştırılması", "Deprem Kataloğu Çalışmaları", "Fay Düzlemi Çözümü/Moment Tensör İnversiyon Çalışmaları", "Makrosismik Çalışmalar", "Jeolojik Saha Gözlemi" konularında çalışmalar gerçekleştirdi.

DOĞAN KALAFAT ÖLDÜ MÜ?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 65 yaşında hayatını kaybeden Kalafat için yarın saat 10.30'da Fatin Gökmen Konferans Salonu'nda tören yapılacak. Kalafat'ın cenazesi Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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