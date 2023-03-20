Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Doğan Çağlar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Doğan Çağlar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Doğan Çağlar kimdir? Doğan Çağlar kaç yaşında, nereli? Doğan Çağlar hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Doğan Çağlar hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Doğan Çağlar'ın hayatını araştırıyor. Peki, Doğan Çağlar kimdir? Doğan Çağlar kaç yaşında, nereli? Doğan Çağlar hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

DOĞAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Türkiye'de özel eğitim alanının öncü bilim insanlarındandır ve alanının ilk profesörüdür. 1946-1947 yıllarında Ankara-Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsünü bitirmiştir. 1964-1967 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri New York'ta Columbia Üniversitesinde Özel Eğitim Programları Yönetimi dalında lisans ve yüksek lisans öğrenimi yapmıştır. 1974 yılında özel eğitim alanında doktor unvanını almıştır. 3 Aralık 1991'de Millî Eğitim Bakanlığında Bakan Danışmanı olarak görevlendirilmiştir. 19.10.1993 tarihinde atandığı Düzce Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini üç yıl yürütmüştür. Pek çok üniversitede özel eğitim bölümünün kurulmasına öncülük etmiş, özel eğitim alanında ile pek çok akademisyenin yetişmesine katkı sunmuştur. Özel eğitim alanında birçok kitap ve yayını bulunmaktadır. Ankara'da adını yaşatan ortopedik engelli öğrenciler için bir ilkokul ve ortaokul bulunmaktadır.