Doğan Aydal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcısı Doğan Aydal'ın hayatı ve biyografisi!

Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcısı Doğan Aydal'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Doğan Aydal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Doğan Aydal ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Doğan Aydal geliyor. Peki, Doğan Aydalkimdir, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi, nerede çalışıyor? Doğan Aydal'ın biyografisine yazımızdan bakabilirsiniz...

DOĞAN AYDAL KİMDİR?

Prof. Dr. Doğan AYDAL, 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden "Maden Jeolojisi Yüksek Mühendisi" unvanı alarak mezun olmuştur. İngilizce eğitimini International House, Hastings; Master ve Doktora eğitimini ise İNGİLTERE'de LEEDS Üniversitesinde tamamlamıştır(1976-1980). Kısa dönem askerlik öncesi ve sonrasında, MTA Genel Müdürlüğü çeşitli birimlerinde çalışan AYDAL, 1982 yılı sonunda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Yard. Doç. Dr. unvanı ile göreve başlamış ve 1991 yılında Doçent ünvanı almıştır.

1994 yılında bir dönem ABD CINCINNATI Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bilimsel araştırmalarda bulunmuştur. Halen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Madencilik, Enerji politikaları, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine uzmandır. Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Başbakan Danışmanlığı, TBMM'de Danışmanlık, Sümer Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Senato Üyeliği ve Afrika Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevler yapmıştır. AYDAL, Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya kıtasındaki 60 ülkede, çeşitli bilimsel araştırma, inceleme ve gezilerde bulunmuştur.

Çeşitli konularda yazılmış 20 kitabı da bulunan Aydal'ın, yurtiçi ve dışında birçok makale ve Tebliği bulunmaktadır. "Maden Savaşları", "Petrolsüz Dünya", "Enerji Kan Kokuyor", "Sular Kızıl Akacak", "Savaş Tuzakları" ve "Enerjiye Açılan Karanlık Kapılar" adlı kitapları toplum tarafından çok tanınmış ve bu kitaplar üzerine 15 ayrı TV kanalında uzun süreli yüzlerce TV programı yapılmıştır. Ayrıca bu kitaplar ile ilgili olarak birçok gazete ve dergide onlarca röportajı yayımlanmıştır.

1995 Yılında yapılan Genel Seçimlerde Prof.Dr. Necmettin Erbakan hocamız tarafından "Türkiye Milletvekilliği" için aday gösterilmiş ancak Anayasa Mahkemesinin yeni ihdas edilen "Türkiye Milletvekili" kavramını iptal etmesinden sonra, yine Erbakan Hocamızın arzusu üzerine İstanbul 2 Bölge Milletvekili adayı olmuştur.

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu, Merkez Karar Yürütme Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyesidir. Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.