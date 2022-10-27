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Doğan Alemdar kimdir? Kaleci Doğan Alemdar kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, boyu kaç, mevkisi ne?

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Doğan Alemdar kimdir? Kaleci Doğan Alemdar kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, boyu kaç, mevkisi ne?

Rennes'in genç kalecisi Doğan Alemdar kimdir merak ediliyor. Peki, Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç, hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

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Türk milli futbolcu Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında merak edilen kişiler arasında geliyor. Peki, Doğan Alemdar kimdir? Kaleci Doğan Alemdar kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, boyu kaç, mevkisi ne?

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?

Doğan Alemdar (d. 29 Ekim 2002; Kocasinan, Kayseri) Türk millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Stade Rennais'de oynamaktadır.

Doğan Alemdar doğum tarihi : 29 Ekim 2002

Doğan Alemdar kaç yaşında : 20 yaşında

Doğan Alemdar nereli : Kayseri

Doğan Alemdar mevkisi ne : Kaleci

Doğan Alemdar hangi takımda oynuyor : Rennes

Doğan Alemdar forma numarası kaç : 1

Doğan Alemdar boyu kaç : 1.89 m

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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