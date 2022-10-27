Doğan Alemdar kimdir? Kaleci Doğan Alemdar kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, boyu kaç, mevkisi ne?
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Rennes'in genç kalecisi Doğan Alemdar kimdir merak ediliyor. Peki, Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç, hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...
Türk milli futbolcu Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında merak edilen kişiler arasında geliyor. Peki, Doğan Alemdar kimdir? Kaleci Doğan Alemdar kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, boyu kaç, mevkisi ne?
DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?
Doğan Alemdar (d. 29 Ekim 2002; Kocasinan, Kayseri) Türk millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Stade Rennais'de oynamaktadır.
Doğan Alemdar doğum tarihi : 29 Ekim 2002
Doğan Alemdar kaç yaşında : 20 yaşında
Doğan Alemdar nereli : Kayseri
Doğan Alemdar mevkisi ne : Kaleci
Doğan Alemdar hangi takımda oynuyor : Rennes
Doğan Alemdar forma numarası kaç : 1
Doğan Alemdar boyu kaç : 1.89 m