Doğan Alemdar kimdir? Kaleci Doğan Alemdar kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, boyu kaç, mevkisi ne?

Rennes'in genç kalecisi Doğan Alemdar kimdir merak ediliyor. Peki, Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç, hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...