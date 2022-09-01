Son zamanlarda sürekli duymaya başladığımız doğalgaz haberleri sebebiyle birçok vatandaş Doğalgaza zam mı geldi? Sorusunu merak ediyor. Peki, Doğalgaza zam mı geldi? 2022 Eylül ayı doğalgaza zam mı var? Doğalgaza ne kadar zam geldi?

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi? Sorusunu merak ediyordu. Bu haberimizde birçok vatandaş tarafından merak edilen Doğalgaza zam mı geldi? Sorusunu sizler için cevapladık. Peki, Doğalgaza zam mı geldi? 2022 Eylül ayı doğalgaza zam mı var? Doğalgaza ne kadar zam geldi?

DOĞALGAZA ZAM MI GELDİ?

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla doğalgaz fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. BOTAŞ'ın web sitesinde yer alan açıklamalar ise şu şekilde oldu;

"Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99'dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir.

Dünyada pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte artan doğal gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek oranda artışlar meydana gelmiş olup, bu durum kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte ve takip edilmektedir. Buna ilaveten, Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş artarak devam etmiş ve pandemi öncesine göre küresel piyasalardaki doğal gaz fiyatlarında %2000'e varan oranlarda artış meydana gelmiştir. Buna karşın, küresel piyasalardaki yüksek doğal gaz fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

Diğer taraftan, bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) ve EUROSTAT verilerine göre konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır."

DOĞALGAZA NE KADAR ZAM GELDİ?

BOTAŞ'ın Web sitesi üzerinden açıkladığı zam oranları ise aşağıdaki şekilde yer aldı.

Konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 20,4

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %47,6

Sanayide kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %50,8

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 49,5 oranında artış yapılmıştır.