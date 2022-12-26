Yeni yıla girmemize az zaman kala yeni yılda gelecek olan zamlar merak ediliyor. Vatandaşlar Doğalgaza zam geldi mi? 2023 Yılbaşı Doğalgaza zam gelecek mi? Doğalgaz zam var mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, 2023 Yılbaşı Doğalgaza zam gelecek mi? İşte merak edilenler...

2023 yılına girmemize çok kısa bir süre kalmasıyla beraber vatandaşlar yeni yılda gelecek olan yeni zamları merak ediyor. Vatandaşlar arama motorlarında Doğalgaza zam geldi mi? 2023 Yılbaşı Doğalgaza zam gelecek mi? Doğalgaz zam var mı? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

DOĞALGAZA ZAM GELDİ Mİ?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam yapılacağını açıkladı. Buna göre 2023 yılı doğalgaz hizmet bedellerine yüzde 84 zamlı olarak kullanılacak.