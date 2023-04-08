Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuk olduğu programda "Doğal gazda indirim olacak mı?" sorusuna heyecanlandıran bir yanıt verdi. Böylece merak edilmekte olan soru yanıt buldu. Peki, Doğalgaza indirim gelecek mi? Doğalgaza indirim ne zaman gelecek? Doğalgaza ne kadar, kaç TL indirim gelecek?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazındaki son durumu CNN Türk ekranlarında katıldığı programda açıkladı. Konuk olduğu programda "Doğal gazda indirim olacak mı?" sorusuna heyecanlandıran bir yanıt verdi. Peki, Doğalgaza indirim gelecek mi? Doğalgaza indirim ne zaman gelecek? Doğalgaza ne kadar, kaç TL indirim gelecek?

DOĞALGAZA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Karadeniz gazıyla ilgili büyük günün yaklaştığını belirten Dönmez, "20 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gazı bu tesise getireceğiz ve bazı kontroller yapacağız. Mayıs ayı itibariyle de ocaklarda kullanılmaya başlanacak. BOTAŞ üzerinden dağıtılacak. Maliyet kontrolleri yapıyoruz. Doğalgazın üretim maliyeti ithala göre daha iyi olacak. Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olur. Hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak." dedi.

DOĞALGAZA NE KADAR, KAÇ TL İNDİRİM GELECEK?

Dönmez açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Proje bittikten sonra maliyet rakamlarını paylaşacağız. Şuan rakam verirsek yanıltıcı olur. Gazın değeri uluslararası piyasada zaman zaman yükseliyor ve düşüyor. Çünkü birim fiyatla ilgili bir durum var. Gazın değeri yaklaşık olarak 500 milyar dolar üzerinde. Ama bu artabilir. Geçtiğimiz daha yüksek bir değer vardı. Bugün böyle, yarın ne olacağını bilinmez.