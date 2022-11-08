Doğalgaz yardımı ne zaman yatırılacak? Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak?

Doğalgaz yardımı konusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kış ayına girişle beraber vatandaşlar ise devlet tarafından yapılacak olan Doğalgaz yardımını merak ediyor. Arama motorlarında ise Doğalgaz yardımı ne zaman yatırılacak? sorusu yer alıyor. Peki, Doğalgaz yardımı ne zaman yatırılacak? Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak?