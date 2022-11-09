Doğalgaz yardımı konusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kış ayına girişle beraber vatandaşlar ise devlet tarafından yapılacak olan Doğalgaz yardımını merak ediyor. Arama motorlarında ise Doğalgaz yardımı ne zaman yatırılacak? sorusu yer alıyor. Peki, Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı ne zaman yatar? Doğalgaz yardımı yattı mı?

Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? sorusu gündemde yerini alıyor. Kış ayına girmemizle beraber vatandaşlar devlet tarafından verilecek olan doğalgaz yardımını bekliyor. Peki, Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı ne zaman yatar? Doğalgaz yardımı yattı mı?

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında doğalgaz yardımı ile ilgili şu sözleri söyledi;

"Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi bu hafta içinde gerçekleştirilecektir."