Doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? Doğal gaz yardımı başvuruları sonuçlandı mı, ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

Doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğal gaz fatura ödemelerinin yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklanmıştı. İşte E Devlet Doğal gaz fatura ödeme desteği başvuru bilgileri ve şartları. Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman? Doğalgaz yardımı ödemeleri başladı mı? E Devlet Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilecek?

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını belirten Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI

Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti. Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Linki haberin sonunda bulabilirsiniz.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Mart ayında başlayacak ödemelerin sonuçlanacağı tarih henüz açıklanmadı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SENEDE KAÇ DEFA, HER AY MI?

Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Doğalgaz yardımı başvuru şartları Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından belirlenecek. Henüz şartlar belirlenmedi. Doğalgaz desteği başvuru şartlarının belirlenmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR VE KİMLERE VERİLECEK?

Doğalgaz desteği, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

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