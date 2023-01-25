Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ülkemizde maddi durumu yetersiz vatandaşlara sunduğu maddi yardımlar bu dönemde daha fazla talep görmeye başladı. Ekonomik açıdan geçim zorluğu yaşayan kişilere Bakanlık tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla maddi destek veriliyor. Bu desteklerden biriside Doğalgaz desteği. Peki, Doğalgaz yardımı hesaplara ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı şartları neler?İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Doğalgaz yardımı 2023 yılının ilk üç ayında da vatandaşların hesabına yatmaya devam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan doğalgaz yardımının hesaplara ne zaman yatırılacağı Vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Doğalgaz yardımı hesaplara ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı şartları neler? Doğalgaz yardımına nasıl başvuru yapılır? Doğalgaz yardımı ne kadar? Detaylar haberimizde...

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDNECEK?

Binlerce vatandaşın yararlandığı doğalgaz desteği ödemeleri yine gündem oldu. Hak sahiplerine yapılan doğalgaz yardımı ödemelerinde 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi aralık ayında hesaplara geçmişti. Bir sonraki doğalgaz yardımı ödemesinin şubat ayı içinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda ocak ayında vatandaşlar doğalgaz fatura desteği ödemesi alamayacak. Şubat ayının ilk haftasında SYDV tarafından belirlenen hak sahiplerine 900 TL ile 2500 TL arasında değişen tutarlarda doğalgaz fatura desteği verilecek.

DOĞALGAZ DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan doğalgaz yardımından yaralamamak isteyen vatandaşlar Programın başvuru şartlarını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Doğalgaz destek paketi başvuru şartları şu şekilde:

Türk vatandaşı olması,

E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

DOĞALGAZ DESTEK ÜCRETİ NE KADAR?

Doğal gaz Tüketim Desteği'nde de tutar artırıldı. Mevcut 415- 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

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