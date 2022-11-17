Cumhurbaşkanı Erdoğan, kış aylarının yaklaşmasının ardından, doğalgaz yardımı başvuru şartlarını duyurdu. Başvuru şartlarının arından birçok vatandaş doğalgaz desteği hakkında birçok detayı merak etti ve araştırmaya başladı. Merak edilenler arasında, Doğalgaz desteği ne kadar? Ve başvuru nasıl yapılacak? Soruları yer alıyor. Peki, Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı başvurusu nereden yapılır? Doğalgaz yardımı ne kadar? Doğalgaz yardımı başvuru ekranı!

Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? sorusu araştırılmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açıklamanın ardından birçok vatandaş doğalgaz desteği hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor. Sıklıkla araştırılan konulardan birisi ise Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? Sorusu oluyor. Peki, Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı başvurusu nereden yapılır? Doğalgaz yardımı ne kadar? Doğalgaz yardımı başvuru ekranı!

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek duyuruların ardından başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurular "https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti" adresinden yapılabilecek.

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından sosyal yardımlara ilişkin detayları paylaştı ve ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' açıklamalarında bulundu.