Geçtiğimiz aylarda açıklanan ücretsiz doğalgaz, kış aylarının yaklaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar kullanım miktarı, ücretsiz olarak verilen doğalgaz miktarının altında ise ücret ödenmeyecek. Peki, Bedava doğalgaz uygulaması ne zamana kadar devam edecek? Doğalgaz ücretsiz mi?

Doğalgaz ücretsiz mi? Bedava doğalgaz uygulaması ne zamana kadar devam edecek?

Ücretsiz doğalgaz indirimi için tarih araştırmaları başladı. Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte konutlarda doğalgaz tüketimi artmaya başladı. Açıklanan kararname sonrasında 1 yıllık süreyle konutlarda 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Peki, Doğalgaz ücretsiz mi? Bedava doğalgaz uygulaması ne zamana kadar devam edecek?

DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ?

Kararnamesi'ne göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor.

25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, ücretsiz doğalgaz uygulamasının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

Önergeyi cevaplayan Bayraktar şunları söyledi:

"24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedelleri için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza ayrılan bütçeye 1 milyar 812 milyon lira ek ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 1 milyar 811 milyon 722 bin 315,34 lira ödeme yapılmıştır.

7457 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da 'Ücretsiz Doğalgaz Verilmesine İlişkin Giderler' için açılan tertibe toplam 6 milyar 100 milyon lira ödenek ayrılmıştır.