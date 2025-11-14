Doğalgaz sayaçları değişecek mi, hangi sayaçlar değişecek, değiştirilmezse cezası var mı, son gün ne zaman?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ülke genelindeki haneleri kapsayan doğal gaz sayaçlarının değiştirilmesinin zorunlu hale geldiğini açıkladı. Eski sayaçlarını yenilemeyen vatandaşların yıl başından itibaren çeşitli yaptırımlarla karşılaşacağı bildirildi. Doğalgaz sayaçları değişecek mi?

DOĞALGAZ SAYAÇLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023 yılında yürürlüğe giren Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği kapsamında, 2014–2019 yılları arasında üretilen ya da bu yıllarda son muayenesi yapılan sayaçların en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar yenilenmesinin zorunlu olduğunu açıkladı. Yeni yılla birlikte eski tip sayaçları kullanmaya devam eden abonelerin ise 10 bin TL'ye kadar para cezasıyla karşılaşabileceği belirtildi. Yönetmelik gereği, dağıtım şirketlerinin bu döneme ait sayaçları sökerek yerine muayenesi geçerli yeni sayaçlar takması gerekiyor. Ancak ülke genelindeki çalışmalara rağmen birçok hanede eski sayaçların hâlâ aktif olarak kullanıldığı tespit edildi.

BAŞVURU VE DEĞİŞİM SÜRECİ ABONE SORUMLULUĞUNDA

Yeni düzenlemeye göre aboneler, şubat ayının sonuna kadar bağlı oldukları il müdürlüklerine sayaç değişimi için başvuruda bulunmakla yükümlü olacak. Başvurunun ardından muayene işlemleri Bakanlığın il birimleri tarafından koordine edilecek ve kullanıcıların anlaşacağı yetkili servislerde yapılacak. Yönetmelik gereğince sayaçların sökülmesi ve servise iletilmesi tamamen abonelerin sorumluluğunda olacak. Muayeneden geçen sayaçlar damgalanacak ve bakımla ilgili yeni zaman çizelgesi kullanıcıya teslim edilecek.

SÜRE BİTTİĞİNDE CEZALAR UYGULANACAK

31 Aralık 2025'e kadar yenileme işlemini tamamlamayan aboneler, 2026'dan itibaren gerçekleştirilecek denetimlerde "damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanmak" gerekçesiyle 10 bin TL'ye kadar idari yaptırımla karşılaşacak. Ayrıca belirtilen süre içinde sayaç bilgisini bildirmeyen, eksik bildiren veya hatalı beyan veren kullanıcılar için de ayrı cezai işlemler uygulanacak.