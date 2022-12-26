2022'nin son Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye'de yapılacak. Kritik toplantının en önemli gündem maddesi ise yaklaşık 2 milyon insanın heyecanla beklediği EYT konusu olacakken bir yandan da Karadeniz doğalgaz keşfi hakkında da açıklama yapılacak. Peki, Doğalgaz müjdesi ne zaman açıklanacak? Karadeniz Doğalgaz ne zaman açıklanacak? Karadeniz'de doğalgaz mı bulundu?

2022'nin 24'üncü ve son kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Yılın son toplantısında masada yoğun bir gündem olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yeni müjdesini duyuracağı bilgisi de verildi. Peki, Doğalgaz müjdesi ne zaman açıklanacak? Karadeniz Doğalgaz ne zaman açıklanacak? Karadeniz'de doğalgaz mı bulundu?

DOĞALGAZ MÜJDESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalar da gelinen aşama Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Aralık Erzurum'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Karadeniz gazı için "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" açıklamalarında bulunmuştu.