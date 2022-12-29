1 Ocak 2023'ten geçerli olacak şekilde; İstanbul'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğal gaz konut abonesi bulunan İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde indirim yapıldı. Vatandaşlar ise Doğalgaz indirim mi yapıldı? 2023 Doğalgaz indirimi ne kadar? Doğalgaz indirimi ne zaman? sorularına yanıt aradı.

Kış aylarına girmemiz ve yılbaşına az zaman kalmasıyla beraber vatandaşların gündeminde doğalgaz fiyatları yer aldı. Merakla doğalgaza indirim gelecek mi? sorularına yanıt aranıyordu. İstanbul'da konutlarda kullanılan doğal gazda indirim konusu merak ediliyor. Peki, Doğalgaz indirim mi yapıldı? 2023 Doğalgaz indirimi ne kadar? Doğalgaz indirimi ne zaman?

DOĞALGAZ İNDİRİM Mİ YAPILDI?

İstanbul'da konutlarda kullanılan doğal gazda 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak. EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.

FATURAYA NASIL YANSIYACAK?

NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.