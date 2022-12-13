Kış aylarının yaklaşmasının ardından doğalgaz yardımı başvuru şartları duyuruldu. Vatandaşlar ise Doğalgaz tüketim desteği başvurusu nasıl yapılır? sorusunu araştırdı. Merak edilenler arasında Doğalgaz desteği ne kadar? sorusu da yer alıyor. Peki, DDoğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır?

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Doğalgaz tüketim desteği başvurusu nasıl yapılır? sorusu gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açıklamanın ardından birçok vatandaş doğalgaz desteği hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor Vatandaşların arama motorlarında arattığı sorulardan bir tanesi de Doğalgaz tüketim desteği başvurusu nasıl yapılır? oldu. Peki, Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır?

DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Doğalgaz destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz duyurulmadı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından sosyal yardımlara ilişkin detayları paylaştı ve ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' açıklamalarında bulundu.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek duyuruların ardından başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden yapılabilecek.