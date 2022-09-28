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Doğalgaz desteği ne kadar, başvuru nasıl yapılacak? İşte doğalgaz desteği hakkında merak edilenler! Doğalgaz desteği başvuru ekranı!

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Doğalgaz desteği ne kadar, başvuru nasıl yapılacak? İşte doğalgaz desteği hakkında merak edilenler! Doğalgaz desteği başvuru ekranı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kış aylarının yaklaşmasının ardından, doğalgaz yardımı başvuru şartlarını duyurdu. Başvuru şartlarının arından birçok vatandaş doğalgaz desteği hakkında birçok detayı merak etti ve araştırmaya başladı. Merak edilenler arasında, Doğalgaz desteği ne kadar? Ve başvuru nasıl yapılacak? Soruları yer alıyor. Peki, Doğalgaz desteği ne kadar, başvuru nasıl yapılacak? İşte doğalgaz desteği hakkında merak edilenler! Doğalgaz desteği başvuru ekranı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açıklamanın ardından birçok vatandaş doğalgaz desteği hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor. Sıklıkla araştırılan konulardan birisi ise Doğalgaz desteği ne kadar, başvuru nasıl yapılacak? Sorusu oluyor. Peki, Doğalgaz desteği ne kadar, başvuru nasıl yapılacak? İşte doğalgaz desteği hakkında merak edilenler! Doğalgaz desteği başvuru ekranı!

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından sosyal yardımlara ilişkin detayları paylaştı ve ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' açıklamalarında bulundu.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek duyuruların ardından başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurular "https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti" adresinden yapılabilecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gündem Yaşam Haberler

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