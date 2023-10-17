"Evlerde ve işyerlerinde doğalgaz bu ay ücretsiz mi, ne zamana kadar bedava?" Merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının devreye alınması töreninde müjdeyi vermişti. Türkiye için tarihi bir gece yaşanırken, Karadeniz gazının ilk fazı sisteme bağlanmasıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz kullanımının 1 ay boyunca ücretsiz olacağını açıklamıştı. Vatandaşlar ise Bu ay doğalgaz faturası bedava mı? Doğalgaz ne zaman bedava? Bu ay doğalgaz faturası ödenecek mi?

DOĞALGAZ BEDAVA MI? Evlerde ve işyerlerinde doğalgaz bu ay ücretsiz mi, ne zamana kadar bedava?

Doğalgaz bedava mı? sorusu merak ediliyor. Karadeniz gazının devreye alınması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa müjde vermesinin ardından vatandaşlar doğalgazın ne zaman ücretsiz olacağını araştırdı. Peki, Evlerde ve işyerlerinde doğalgaz bu ay ücretsiz mi, ne zamana kadar bedava? İşte detaylar…

DOĞALGAZ BEDAVA MI?

Karadeniz gazının devreye alınması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa müjde verdi. Erdoğan, "Tüm Türkiye'de ısınma dahil tüm doğal gaz kullanımı 1 ay ücretsiz olacak" dedi. Konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz ücretsiz olacak. Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacak.

EVLERDE VE İŞYERLERİNDE DOĞALGAZ BU AY ÜCRETSİZ Mİ, NE ZAMANA KADAR BEDAVA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024'e kadar 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek. 25 metreküpten eksik kalan miktar sonraki dönemdeki indirime konu edilemeyecek.