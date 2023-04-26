Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının devreye alınması törenine katıldı. Türkiye için tarihi bir gece yaşanırken, Karadeniz gazının ilk fazı sisteme bağlanmasıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz kullanımının 1 ay boyunca ücretsiz olacağını açıklamıştı. Vatandaşlar ise Doğalgaz bedava mı? Doğalgaz ne zaman ücretsiz olacak? Bu ay doğalgaz ücretsiz mi? sorularını araştırdı.

Bu ay doğalgaz ücretsiz mi? sorusu merak ediliyor. Karadeniz gazının devreye alınması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa müjde vermesinin ardından vatandaşlar doğalgazın ne zaman ücretsiz olacağını araştırdı. Peki, Doğalgaz bedava mı? Doğalgaz ne zaman ücretsiz olacak? Bu ay doğalgaz ücretsiz mi?

DOĞALGAZ BEDAVA MI?

Karadeniz gazının devreye alınması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa müjde verdi. Erdoğan, "Tüm Türkiye'de ısınma dahil tüm doğal gaz kullanımı 1 ay ücretsiz olacak" dedi.

Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğal gazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor.

"BEDAVA GAZINIZ HAYIRLI OLSUN"

Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun.

"1 AY BOYUNCA TÜM DOĞAL GAZ KULLANIMI ÜCRETSİZ"

Şimdi de ikinci müjdemizi açıklıyorum: 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Isınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını 1 ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız."

BU AY DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ?

Karadeniz gazının devreye alınması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa müjde verdi. Erdoğan, "Tüm Türkiye'de ısınma dahil tüm doğal gaz kullanımı 1 ay ücretsiz olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması 20 Nisan günü yapılmıştı ve buna göre de 20 Nisan'dan sonra kesilecek faturalardan doğalgaz ücreti alınmayacak.