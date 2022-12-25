2023 yılının yaklaşması ve havaların soğuması ile birlikte Doğalgaz'a zam mı geldi? Sorusu akıllara geldi ve Doğalgaz'a zam gelecek mi? Sorusu arama motorları üzerinde araştırılıyor. Peki, Doğalgaz'a zam mı geldi? Doğalgaz'a zam gelecek mi? Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu açıkladı! İşte detaylar....

Kasım ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin bu kış doğal gazda sıkıntı yaşamayacağını belirterek, "Aralıkta doğal gaz fiyatlarında artış olmayacak" demesinin ardından, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz hizmet bedellerine zam yapılacağını açıkladı. Peki, Doğalgaz'a zam mı geldi? Doğalgaz'a zam gelecek mi? Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu açıkladı! İşte detaylar....

DOĞALGAZ'A ZAM MI GELDİ?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam yapılacağını açıkladı. Buna göre 2023 yılı doğalgaz hizmet bedellerine yüzde 84 zamlı olarak kullanılacak.