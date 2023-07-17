ÖTV zammının ardından doğal gaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarı da artırıldı. Peki Doğal gazda ÖTV ne kadar? Doğal gaz ÖTV oranı ne kadar, 1 metreküp doğal gazdan ne kadar vergi alınıyor?

Doğal gazda ÖTV ne kadar? ÖTV zammının ardından doğal gaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarı da artırıldı. Peki Doğal gazda ÖTV ne kadar? Doğal gaz ÖTV oranı ne kadar, 1 metreküp doğal gazdan ne kadar vergi alınıyor? Detaylar...

DOĞAL GAZDA ÖTV NE KADAR?

Akaryakıta yapılan ÖTV zammının ardından doğal gaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarı da artırıldı. Yeni kararla birlikte doğal gazın ÖTV tutarı standart metreküp başına 0,0747 lira olarak belirlendi.

DOĞAL GAZDA ÖTV TUTARI 0,0747 LİRA

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

METREKÜP BAŞINA 0,0230 LİRAYDI

Doğal gazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.