Akaryakıta yapılan ÖTV zammının ardından doğal gaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarı da artırıldı. Bu nedenle Doğal gaza zam mı geldi? Sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Doğal gaza zam mı geldi? Doğal gaza ne kadar, kaç TL zam geldi? Doğal gaza zam var mı?

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu nedenle birçok platform üzerinde Doğal gaza zam mı geldi? Sorusu yer aldı. Peki, Doğal gaza zam mı geldi? Doğal gaza ne kadar, kaç TL zam geldi? Doğal gaza zam var mı?

DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ?

ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu. Doğal gazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.